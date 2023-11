Diese Fehler sollten Sie jetzt bei einer Erkältung vermeiden

Ob tagelanges Liegen im Bett oder zu häufiges Anwenden von Nasenspray: Ist man erkältet, macht man häufig Fehler, die die Symptome nur verstärken.

Laufende Nase, kratzender Hals und schreckliche Gliederschmerzen: Erkältungen sind in der kalten Jahreszeit unsere unerwünschten Begleiter. Wer seinen Infekt falsch behandelt, hat jedoch länger mit den Symptomen zu kämpfen. Diese Fehler gilt es daher unbedingt zu vermeiden.

Niesen unterdrücken

Niesen befreit den Nasenraum von Fremdkörpern wie Staub und Bakterien. Wer es unterdrückt, behält diese Keime im Körper, was die Erkältung noch mehr fördert. Auch wenn das laute Geräusch in der Öffentlichkeit unangenehm ist – Niesen sollte man niemals unterdrücken. Das Unterdrücken des Niesens kann sogar gefährlich werden, und zu einem Riss in der Rachenmuskulatur führen.

Zu kräftiges Schnäuzen

Bei zu kräftigem Schnäuzen gelangt infektiöses Nasensekret in die Nebenhöhlen bis zur Ohrtrompete. Das kann weitere Entzündungen hervorrufen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Nebenhöhlen- und Mittelohrentzündung kommen. Auch falsch schnäuzen kann man sich, indem man beide Nasenlöcher zudrückt und druckvoll ins Papier bläst. Auf diese Weise wird der Druck im Naseninneren erhöht, Sekret wird verlagert, etwa in nicht betroffene Nebenhöhlen oder womöglich Richtung Eustachische Röhre, was ebenfalls eine Mittelohrentzündung begünstigen kann.

Nasenschleim hochziehen

Den Nasenschleim hochzuziehen oder (noch schlimmer) herunterzuschlucken, ist ebenso schädlich. Das Nasensekret kann so Entzündungen im Rachen und Hals begünstigen. Sinnvoller ist es, die Nase abzutupfen oder mit wenig Druck zu schnäuzen.

Zu viel Nasenspray

Zwar ist Nasenspray bei einer verstopften oder laufenden Nase der Retter in Not, doch das Medikament sollte man nicht leichtfertig anwenden. Zu häufiges und langes Benutzen kann zu chronischem Schnupfen führen, da die Nasenschleimhäute dadurch noch stärker anschwellen, gereizt sind und austrocknen. Dadurch ist keine Abwehrfunktion mehr vorhanden. Länger als eine Woche sollte Nasenspray bei Erkältungen nicht zum Einsatz kommen.

Sport machen

Auf Sport sollte man bei einer Erkältung gänzlich verzichten. Der Körper braucht Zeit und Ruhe, um sich zu erholen. Das Immunsystem arbeitet bei einem Infekt deutlich härter, um die Viren zu bekämpfen. Ein Workout setzt den Körper zusätzlich unter Stress. Erst nach der Erkältung ist Sport wieder angemessen.

Raus aus dem Bett!

Erschöpft und müde zu sein, bleibt bei einer Erkältung nicht aus. Tagelang im Bett zu verbringen, hilft allerdings nur bedingt. Frische Luft und etwas Bewegung bringen den Kreislauf in Schwung. Ein kleiner Spaziergang kann deshalb während einer leichten Erkältung keineswegs schaden. Wichtig: Bei Fieber gilt allerdings strikte Bettruhe!

Immunsystem vernachlässigen

Wer erst gar keine Erkältung bekommen möchte, sollte sein Immunsystem ausreichend stärken. Bedeutet: Viel Obst und Gemüse essen, damit der Körper ausreichend Vitamine aufnehmen kann. Hilfreich ist zudem frischer Ingwer, etwa als Shot oder als Tee.