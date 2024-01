Quitters Day: So bleiben Sie bei Ihren Fitness-Vorsätzen 2024 motiviert

Die Motivation für Ihre Fitness-Vorsätze 2024 nimmt schon ab? Dann hat Peloton-Trainerin Charlotte Weidenbacher ein paar hilfreiche Tipps parat.

Bereits vom Quitter's Day gehört? Vorsätze sind da, um gebrochen zu werden und genauso hält es sich mit den Neujahrsvorsätzen. Der Quitter's Day bezeichnet den Tag, an dem Menschen ihre Neujahrsvorsätze aufgeben. Laut Untersuchungen fällt dieser Tag auf den zweiten Freitag im Jänner – 2024 also auf den 12. Jänner.

Auch Sie spüren bereits die nahende Antriebs-Apokalypse? Und das, obwohl Sie sich fest vorgenommen haben, 2024 mehr Sport zu machen? Wir haben mit Peloton-Trainerin, Ärztin und Fitness-Pro Charlotte Weidenbacher gesprochen und sie nach ihren besten Tipps für mehr Motivation gefragt. So klappt's mit den Fitness-Vorsätzen 2024 bestimmt!

Peloton-Trainerin Charlotte Weidenbacher verrät: So bleiben Sie bei Ihren Fitness-Vorsätzen 2024 motiviert © Peloton ×

Haben Sie sich selbst Neujahrsvorsätze für 2024 gesetzt?

Charlotte Weidenbacher: Ich persönlich halte nicht viel davon, mir nur fürs neue Jahr Vorsätze zu setzen. Das kreiert immer so viel Druck am Anfang des Jahres. Aus Erfahrung als Peloton Trainerin weiß ich, dass große Veränderungen kleine Schritte brauchen – deswegen finde ich Neujahrsvorsätze nur unter Vorbehalt – und wenn sie realistisch und gut geplant sind – sinnvoll. Vielmehr versuche ich, den Jahresanfang positiv anzugehen: Was hat letztes Jahr gut geklappt, was möchte ich weitermachen oder sogar noch verbessern?

„Mehr Sport“ ist für viele der Go-To- Neujahrsvorsatz, den sie jedoch nach nur wenigen Wochen wieder verwerfen. Was sind Ihre Tipps, um in Sachen Fitness motiviert zu bleiben?

Weidenbacher: Visualisieren Sie Ihre Gründe: Schreiben Sie auf, warum Sie mit dem Sport anfangen wollen! Das kann sich mit bestimmten Zielen überschneiden, aber ich formuliere lieber ein “warum” als “wohin”. Je stärker das “warum”, desto höher die Motivation - während erfahrungsgemäß bei zu hohen Zielen die Überforderung schnell eintritt. Ich formuliere gerne, wie ich mich fühlen möchte - stark, klar im Kopf – und das ist super motivierend! Formulieren Sie einen klaren Weg für einen kurzen Zeitrahmen, um immer wieder Check-ins zu haben. Machen Sie einen Plan, der für Sie vor allem zeitlich realistisch ist - z.B. ich will für die nächsten 2 Wochen 3x30min pro Woche trainieren. Da bei vielen Leuten der Tagesablauf variiert, bietet Peloton zum Beispiel kürzere und längere Kurse an. Also gibt es auch keine Ausrede, sollten abends mal nur 20 Minuten Zeit bleiben. Zeit ist nämlich meistens der Faktor, weshalb wir am Ende doch nicht dranbleiben.

Sind Sie als Peloton-Trainerin auch mal unmotiviert, Sport zu machen?

Weidenbacher: Klar, aber wahrscheinlich wesentlich seltener als die meisten Menschen (lacht). Ehrlich gesagt stelle ich mir die Frage eigentlich gar nicht – Sport gehört einfach zu meinem Leben dazu. Und das nicht nur, weil es jetzt mein Beruf ist, das war auch davor schon so.

Was ist Ihr Motivations-Geheimnis?

Weidenbacher: Mein Workout ist in meinem Kalender einfach ein Termin – aber einer, der nicht in Frage gestellt wird. Und meistens ist er einer der Termine am Tag, auf die ich mich freue und von dem ich weiß, dass er mir guttut.

Welche Peloton Kurse helfen, motiviert zu bleiben?

Weidenbacher: Das Schöne an Peloton ist, dass wir für jeden Tag viele neue Workouts zur Verfügung stellen. Trainingsroutine heißt nicht, man muss immer das Gleiche machen – es heißt nur, dass man sich zur Routine macht, etwas zu machen. Peloton bietet 16 Fitnessdisziplinen von Laufen und Cycling bis hin zu Yoga. Es gibt nicht den einen Kurs, der uns allen hilft, aber es gibt einen für jede und jeden - und das täglich. Man kann am einen Tag einen Pop Ride fahren und zu Britney singen, am anderen ein intensives Intervalltraining absolvieren.

Welches ist Ihr Lieblingstraining?

Weidenbacher: Was mir gut tut, ist sehr tagesabhängig. Meistens ist es ein intensives Bike- oder Kraft-Workout, es kann aber auch genauso ein lockerer Walking-Kurs mit der Peloton App sein oder ein langer Spaziergang.

Was ist Ihnen bei einem Training am wichtigsten?

Weidenbacher: Am wichtigsten ist für mich, dass ich mich nach dem Training ein bisschen besser fühle als davor. Dass es meine Zeit ist, in der für einen Moment der Alltag nicht mehr so wichtig ist, Stress und Sorgen keinen Platz haben, und ich mich richtig gut fühle. Das hält nämlich in der Regel dann den restlichen Tag an. Das ist mein “Warum” - ich möchte mich gut fühlen und meinen Alltag besser bewältigen können.

Danach kommt dann ein übergeordnetes Ziel - ich möchte rundherum fit bleiben, also sowohl eine gute Ausdauer als auch Kraft haben - da variieren meine Schwerpunkte aber immer wieder. So habe ich ein kleines “Warum” für jedes Workout und ein größeres auch aus meinem Hintergrund als Ärztin: Ich weiß, wie wichtig ein ausgewogenes Leben und insbesondere regelmäßiges Training für langfristige Gesundheit sind.