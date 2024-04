× Morgens oder abends? Die beste Uhrzeit, um Bauchfett zu verlieren

Trotz regelmäßiger Sport-Einheiten und gesunder Ernährung will das Fett am Bauch nicht schmelzen? Das kann an der Uhrzeit liegen, zu der Sie trainieren.

Der Sommer ist schneller da als gedacht und viele wollen ihrem Winterspeck jetzt den Kampf ansagen. Doch neben einem intensiven Workout ist auch die Uhrzeit entscheidend! Denn ein bestimmter Zeitpunkt am Tag ist am besten geeignet, um Bauchfett zu verlieren. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Skidmore College in New York.

Zur Bauchfett-Studie

Für die Studie wurden 47 Menschen im Alter von 25 bis 55 Jahren untersucht. Dabei trainierte eine Gruppe jeweils eine Stunde lang zwischen sechs und acht Uhr morgens und die zweite Gruppe trainierte ebenfalls eine Stunde lang zwischen 18:30 und 20:30 Uhr. Alle Teilnehmenden hielten sich zudem an einen speziell ausgearbeiteten Ernährungsplan.

Deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen

Das Ergebnis überrascht, denn zwischen Männern und Frauen gibt es große Unterschiede. Während bei Frauen das morgendliche Training die Kilos purzeln lässt, ist das abendliche Training bei Männern deutlich effektiver. Mögliche Gründe könnten die unterschiedlichen Hormone, die biologische Uhr und der Schlaf-Wach-Rhythmus sein.

Zudem ergab die Studie, dass Sport, ganz geschlechtsunabhängig, am Morgen nicht nur schneller Fett verbrennen lässt, sondern auch den Blutdruck senkt. Sport am Abend erhöht hingegen die Muskelkraft, Ausdauer und Leistung und das Sättigungsgefühl sowie die allgemeine Stimmung verbessert sich. Sie können Ihre Trainingsroutine also nach Schwerpunkt anpassen.

Durch Bewegung im Alltag Bauchfett verlieren

Für viele Menschen ist es jedoch schon schwer genug, Bewegung und Sport in das alltägliche Leben zu integrieren. Mit Arbeit, Familie und Co. können sich viele nicht den Luxus leisten, über die optimale Uhrzeit für ein Training nachzudenken. Das Wichtigste ist demnach, in Bewegung zu bleiben und regelmäßig aktiv zu sein. Denn Bauchfett kann gefährlich werden. Fachleute warnen davor, dass das Viszeralfett, das die inneren Organe wie unter anderem das Verdauungssystem in der Bauchhöhle umgibt, krank machende Hormone enthält.

Wer also lieber abends mit Freunden bei einer bestimmten Gemeinschaftsportart ist als morgens alleine, dann ist die konsequente Durchführung eines solchen Trainings immer noch effektiver als die sporadische Durchführung zu einer optimalen Uhrzeit.