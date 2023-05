Hilary Duff: strikte Diät à la Gwyneth Paltrow

Bloß ein Kaffee als Frühstück und Brühe zum Mittagessen: Ist das noch gesund? Schauspielerin Hilary Duff gab zu, der umstrittenen Diät von Kollegin Gwyneth Paltrow zu folgen und auf Mahlzeiten zu verzichten.

Detox-Fasten bis Mittag, leichte Kost ohne Zucker und natürlich nur gesunde Zutaten: Hollywood-Star Gwyneth Paltrow, die erst kürzlich die Sex-Leistungen ihrer Ex-Freunde verglich, beginnt ihren Tag lediglich mit einer Tasse Kaffee, um "ihren Blutzucker nicht in die Höhe zu treiben". Zum Mittagessen schwört sie lediglich auf Knochenbrühe. Die Oscar-Gewinnerin nimmt oft erst am Abend feste Nahrung in Form von gemüsehaltigen Mahlzeiten zu sich, um "ihre Entgiftung" zu unterstützen. Der strikte Diät-Plan des Stars ist somit heiß umstritten. Doch nun gab auch Disney-Schauspielerin Hilary Duff bekannt, ihrer Hungerdiät zu folgen - zumindest was das Frühstück betrifft.

Diät ohne Gnade

Die "Lizzie McGuire"-Darstellerin sagte in einem Interview, dass obwohl sie oft hungrig aufwache, sie das Hungergefühl lediglich mit einem Kaffee stillt. "Ich hungere sozusagen meinen Hunger weg", sagt sie.

"Manchmal versuche ich es - wisst ihr, Gwyneth steckt in Schwierigkeiten, weil sie das sagt -, aber manchmal versuche ich, morgens einfach Kaffee zu trinken und meinen Hunger [damit] zu stillen", erklärte die 35-Jährige in dem Podcast "Lipstick on the Rim".

Hilary Duffs Diät-Plan

Die Schauspielerin sei außerdem "besessen von Blumenkohl-Patties", die sie als "super sauber" beschrieb. Sie ähneln Kartoffel-Puffern und werden anstelle von Brötchen- und Brot-Ersatz verwendet. Normalerweise esse die Schauspielerin Eiersalat mit Spiegelei, Avocado und veganer Wurst. Auch Haferbrei genieße sie sonst gerne. Aber auf Fast Food kann selbst sie manchmal nicht verzichten.

Ganz so "vorbildlich" wie Gwyneth Paltrow kann die dreifache Mutter dann wohl doch nicht auf festes Essen und die ein oder andere Sünde verzichten. Als Ausgleich konzentriert sich Duff auf ihre körperliche Fitness und eine ebenso strenge Workout-Routine.