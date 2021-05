Die große Umwelt-Diät

Einkaufstipps für Körper und Erde

1. Weniger Fleisch

Die Einschränkung des Fleischkonsums entlastet Ihre Gesundheit sowie die Umwelt gewaltig. Tierische Produkte beinhalten nicht nur eine hohe Konzentration an gesättigten Fettsäuren, die der Gefäßgesundheit schaden, sondern verbrauchen in ihrer Herstellung auch große Mengen an natürlichen Ressourcen. Versuchen Sie, Mahlzeiten vorzuplanen und probieren Sie sich an vegetarischen und veganen Rezepten, um die gewohnten Fleischgerichte mit schmackhaften, fleischlosen Alternativen abzuwechseln. Rezeptideen und Inspirationen finden Sie in großer Auswahl im Web oder in entsprechenden Kochbüchern (s. Buchtipps re. o.). Auch immer mehr Fleischersatzprodukte erreichen den Markt, die eine willkommene Abwechslung bieten. Achten Sie beim Fleisch- und Fischkauf auf höchste Bio-Qualität und Nachverfolgbarkeit.

2. Regional & Saisonal

Mit dem Kauf von regionalem und saisonalem Obst und Gemüse stellen Sie sicher, dass Sie besonders nährstoffreiche Lebensmittel konsumieren (da sie nicht frühzeitig geerntet werden müssen) und gleichzeitig die lokale Wirtschaft fördern. Durch den Fokus auf lokale Produkte ergeben sich gleichzeitig kürzere Transportwege, was Abgase geringer hält und dem Klima guttut. Achten Sie beim Kauf daher genau auf den Ursprung der Ware laut Etikett und kaufen Sie möglichst aus Österreich oder – falls nicht anders möglich – zumindest aus europäischer Herstellung.

3. Bessere Planung

Übermäßiger Konsum und schlecht geplante Einkäufe führen meist zu Verschwendung, die unnötig das Klima belastet. Ein zu großes Angebot an Lebensmitteln erzeugt riesige Mengen an Müll und verbraucht viele Ressourcen. Um den Lebensmittelmüll im Eigenheim so gering wie möglich zu halten, empfiehlt es sich, Mahlzeiten vorauszuplanen und die Einkaufsliste danach zu strukturieren. So landen wertvolle Nahrungsmittel nicht im Abfall, sondern im Topf. Auch Ihr Haushaltsbudget profitiert enorm von guter Vorbereitung. Es reicht, wenn Sie sich jede Woche einige Minuten Zeit nehmen, um Ihre Einkäufe gut zu planen.

4. Plastik reduzieren

Plastikmüll ist eine riesige Bedrohung unserer Umwelt und Gesundheit. Über unsachgemäße Entsorgung gelangen große Mengen Plastik in die Natur, verschmutzen z. B. Ozeane und Strände und gelangen in den Nahrungsmittelkreislauf. Vermeiden Sie es, verpackte Lebensmittel zu kaufen, setzen Sie auf Recycling und Wiederverwertung von Trinkflaschen oder Behältern und kaufen Sie Qualität und möglichst nachhaltige Materialien anstatt preiswerter Plastikprodukte mit sehr überschaubarer Haltbarkeit.