× Damit brennen wir unser Fett weg

Studien zeigen: Brennnesseln sind weit besser für unseren Körper, als es ihr Ruf vermuten lässt.

Brennnessel, das Vitamin-C-haltige Superfood kann zum Beispiel dazu beitragen, den Blutdruck zu senken. Es wirkt darüber hinaus auch entzündungshemmend und weist positive Effekte auf den Hormonhaushalt auf.

© Getty Images ×

Ein Forscherteam von der University of Maryland hat nun herausgefunden, dass das Gewächs auch noch die Fettverbrennung beschleunigt. Mäuse, die mit Brennnesselextrakt gefüttert wurden, haben im Vergleich zu ihren übrigen Genossen weniger an Gewicht zugelegt. Das liegt daran, dass der Extrakt das Hormon FIAF (Fasting-Induced Adipocyte Factor) aktiviert, welches die Umwandlung von Fett in Energie beschleunigt. Stehen Brennnesseln noch nicht auf Ihrem Speiseplan, sollten Sie das also gleich nachholen!

Bis in den späten Herbst hinein kann man sich an der essbaren Wildpflanze bedienen.