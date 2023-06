× Auf dieses Hausmittel schwört Jennifer Aniston für einen flachen Bauch

Um ihre Verdauung zu fördern und das Immunsystem zu stärken setzt unsere Lieblings-Schauspielerin auf ein altbekanntes Hausmittel - das garantiert schon jede/r Zuhause hat.

Viel Bewegung ist zwar das A und O für einen gesunden Körper, doch Fitness alleine reicht nicht aus, um einen flachen Bauch zu bekommen. Die Ernährung spielt dabei auch eine wichtige Rolle. Vor allem im Sommer und im Urlaub, lassen wir unseren Food-Cravings oft freien Lauf. Doch manche Lebensmittel bewirken einen aufgeblähten Bauch. Das kann teilweise an Unverträglichkeiten liegen, teilweise aber auch an den falschen Nahrungsmitteln. Jennifer Aniston hat nun allerdings den ultimativen Hack verraten, um den Bauch blitzschnell flach zu zaubern.

Jennifer Aniston: Die Wellness Queen

Die Hollywood-Schauspielerin ist so etwas wie ein Musterbeispiel für Self-Care. Von ihrer strengen Fitnessroutine bis hin zu ihrem kalifornischen Glow strahlt die Schauspielerin eine Gesundheit aus, die uns neugierig macht: Wie sieht wohl ihre Morgen-Routine aus? Glücklicherweise teilt Aniston ihre Gesundheitstipps gerne. Schritt eins: Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Schuss Apfelessig.

Ist Apfelessig Anistons Beauty-Geheimnis?

Als ersten Step ihrer Morgen-Routine, schwört die Schauspielerin auf Apfelessig. Dieser hilft nämlich dabei, den Blutzuckerspiegel auszugleichen, das Immunsystem zu stärken und die Verdauung zu fördern. Wenn Apfelessig morgens oder vor einer kohlenhydratreichen Mahlzeit eingenommen wird, hilft er, einen starken Anstieg des Blutzuckerspiegels zu verhindern. Dieser ist wiederum essenziell für die Aufrechterhaltung eines gesunden Gewichts und einer reinen Haut.

Apfelessig einnehmen: So geht's

Der Beauty Hack à la Jennifer Aniston funktioniert, in dem man jeden Morgen einen Esslöffel der sauren Flüssigkeit in einem vollen Glas Wasser verdünnt.

Wenn ein voller Schuss Apfelessig in den frühen Morgenstunden jedoch zu abschreckend klingt, kann man den Essig auch verarbeiten. Zum Beispiel in Form von Salatdressings und Marinaden. Auch so fördert er die Verdauung, indem Enzyme aktiviert werden, die die Aufspaltung der Nahrung erleichtern. Außerdem reduziert Apfelessig nach einer Mahlzeit einen Blähbauch und hilft dem Körper, Nährstoffe besser aufzunehmen.