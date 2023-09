Auf diese Mahlzeit sollten Sie für ein längeres Leben verzichten

Intervallfasten - also der zeitlich begrenzte Verzicht auf Essen - erhöht die Chance auf ein längeres Leben. Doch auf welche Mahlzeit sollte man dafür verzichten: Frühstück oder Abendessen?

Der Begriff Longevity (Langlebigkeit) beschäftigt die Medizin seit Jahren. Forschende weltweit versuchen die Formel für ein längeres Leben zu finden. In Sachen Ernährung, stehen vor allem gesunde Lebensmittel im Fordergrund. Aber auch ein bestimmtes Essenszeitfenster trägt zu einem längeren Leben bei - welches, fand nun das Southwestern Medical Center der University of Texas heraus.

Studie zum Thema Ernährung und Langlebigkeit

Für die Langlebigkeits-Studie untersuchten die Forschenden Mäuse. Diese werden normalerweise etwa zwei Jahre alt - was die Tiere zu den perfekten Kandidaten macht um zu ermitteln, mit welchen Ernährungsinterventionen sich ihr kurzes Leben verlängern lässt. Die US-Forschenden probierten über einen Zeitraum von vier Jahren verschiedene Strategien an Hunderten Mäusen aus.

Verzicht auf späte Mahlzeit fördert längeres Leben

Beim Intervallfasten wird in der Regel innerhalb eines Zeitfensters von 8 Stunden gegessen - während den restlichen 16 Stunden wird gefastet. Das bedeutet: auf eine der üblichen drei Hauptmahlzeiten gilt es zu verzichten. Die meisten Menschen entscheiden sich, das Frühstück wegzulassen. Im Falle der Mäuse offenbarte sich: Wenn man sie ausschließlich zu ihrer aktivsten Zeit – in ihrem Fall nachts – füttert, verlängerte sich ihr Leben um 35 Prozent. Die Mäuse gewannen demnach beachtliche neun Monate Lebenszeit hinzu.

„Auf Menschen übertragen würde ein analoger Plan das Essen auf die Tageszeit beschränken“, heißt es in einer Universitätsmitteilung. Konkret bedeutet das: Den Tag mit einem herzhaften Frühstück starten, darauf ein vollwertiges Mittagessen und auf das Abendessen verzichten. Zudem kamen die Forschenden zu der Erkenntnis, dass allein eine leicht kalorienreduzierte Ernährung den Tieren eine um zehn Prozent längere Lebenszeit bescherte.

© Getty Images Auf ein herzhaftes Frühstück und ein ausgiebiges Mittagessen sollte man nicht verzichten. ×

Blue Zones

Konträr zu den Studienergebnissen sind Erkenntnisse aus den sogenannten "Blue Zones" (Regionen, in denen Menschen besonders alt werden). Die dort ansässigen Bewohner essen in der Regel gerne spät zu Abend - halten sich jedoch vorwiegend an die Mittelmeer-Diät. Der Zeitpunkt der Mahlzeit ist also nicht allein ausschlaggebend. Der jung haltende Effekt von Genuss und Geselligkeit darf ebenfalls nicht unterschätzt werden.