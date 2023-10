× Trauben als Jungbrunnen: So wirkt das Anti-Aging Wundermittel

Alterungsprozesse bremsen: Die Traube bietet uns eine große Menge an Antioxidantien, die verjüngend wirken und gesund halten.

Lotion gegen Altersflecken

Wirkung:

Unreife Trauben enthalten besonders konzentrierte Fruchtsäuren, die wie Resveratrol Pigmentflecken aufhellen können. Alaun spielte schon in der traditionellen Heilkunst eine Rolle, weil es bewirkt, dass sich die Haut zusammenzieht. Noch heute wird es als Rasierstein genutzt. Auch wirkt es antibakteriell.

Zutaten:

Unreife grüne Trauben

1 Esslöffel Alaun-Pulver (aus der Apotheke)

1 Teelöffel Himalajasalz

Zubereitung:

Man befeuchtet die unreifen Trauben, bestreut sie mit Alaun und Salz, verpackt das Ganze in Backpapier und erhitzt es für zwanzig Minuten im vorgeheizten Backofen bei etwa 150 °C. Dann zerdrückt man die Trauben in einem Haarsieb, fängt den Saft ein und trägt ihn auf die Haut auf. Lassen Sie das Ganze 20 Minuten eintrocknen und spülen Sie es mit lauwarmem Wasser ab. Die Anwendung kann man dreimal die Woche durchführen, bis die Flecken verschwunden sind.

Gut zu wissen:

Wer keine unreifen Trauben findet, kann auch säuerliche Reife nehmen. Mit naturreinem Traubensaft kann man außerdem eine verjüngende Gesichtsmakse herstellen: Esslöffel feine Mandelsplitter oder feine Haferflocken mit naturreinem Traubensaft – gern frisch gepresst, sonst aus dem Handel – zu einer homogenen Masse gut vermischen und auf Gesicht und Hals auftragen. Nach etwa 20 Minuten mit lauwarmem Wasser abwaschen. Das Hautbild sieht nach einigen Anwendungen verjüngt aus.

Trauben-Salat für Zellstärkung

Wirkung:

Trauben enthalten Polyphenole, die antioxidativ wirken und freie Radikale bekämpfen. Dadurch fördern sie die Gesundheit und haben darüber hinaus einen starken Anti-Aging-Effekt. Außerdem enthalten sie Betacarotin, der vom Körper nach Bedarf in das Augenvitamin A umgewandelt wird. Es ist darüber hinaus wichtig für das Wachstum, ein starkes Immunsystem und den Aufbau von Zellen sowie für gesunde Haare, Haut und Schleimhäute. Betacarotin stellt darüber hinaus ein kraftvolles Antioxidans dar und schützt vor Krebs und verfrühten Alterungsprozessen. Traubenkernöl enthält viele Antioxidantien, ist eine gute Vitamin-E-Quelle und schützt u.a. die Zellmembran. Chicorée ist nicht nur reich an Vitalstoffen wie Kalium, Folsäure, Zink und Vitaminen, er enthält auch Bitterstoffe, die den Stoffwechsel anregen. Olivenöl wirkt ebenfalls entzündungshemmend und antioxidativ.

Zutaten für 4 Portionen:

4 Chicorée

1/2 Grapefruit

Zitronensaft

Salz

Pfeffer

Oliven- und Traubenkernöl

150 Gramm dunkle Trauben

25 Gramm gehackte Hasel- oder Walnüsse

Zubereitung:

Den Chicoréesalat gut waschen und schneiden. Aus der Grapefruit einige Filets herauslösen, den Rest auspressen. Aus Zitronensaft, Salz, Pfeffer und den zwei Ölsorten eine Marinade rühren, Grapefruitsaft zufügen, Trauben und Salat untermischen und mit Nüssen bestreuen.

Verjüngungsbad mit Weinstein

Wirkung:

Dieses Vollbad regt die Durchblutung an und glättet die Haut.

Zutaten:

100 Gramm Weinsteinbackpulver für ein Vollbad

Zubereitung:

100 Gramm Weinsteinbackpulver ins Vollbad streuen, umrühren und ein Vollbad von 20 Minuten genießen.

Gut zu wissen:

Weinstein ist die kristalline Schicht, die sich an den Innenwänden der Weinfässer bildet, in denen Wein gelagert wird. Der Schweizer Arzt lobte die Wirkung des Naturprodukts mit den Worten „Viele Kräfte werden im Weinstein gefunden, mehr als im Wein.“ Weinstein wirkt nicht nur äußerlich als Naturkosmetik und Heilmittel, sondern auch innerlich. Er bindet beispielsweise auch die Magensäure nach allzu üppigen Mahlzeiten. Man löst hierfür einen Teelöffel Weinsteinbackpulver in 250 Milliliter Wasser auf und trinkt es. Diese Weinsteinlösung hilft auch hervorragend als Hautreinigungsmittel von innen und senkt durch die hohe Kaliumkonzentration mit der Zeit einen zu hohen Blutdruck. Dieser Trunk soll auch bei Harnwegsinfektionen dienlich sein, weil er den pH-Wert des Urins basischer macht, wodurch die schädlichen Bakterien nicht mehr überleben können. Ein Weinsteinfußbad hilft bei müden und schmerzenden Füßen: Geben Sie 3 gehäufte Teelöffel Weinsteinbackpulver in eine Fußwanne mit warmem Wasser und genießen Sie das Fußbad für 20 Minuten.