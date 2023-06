Der wahre Grund, warum Haare grau werden

Das Ergrauen der Haare ist ein Teil des Alterns. Eine US-amerikanische Studie hat nun herausgefunden, warum unsere Haare grau werden, und wie wir dem entgegen wirken können.

Auch wenn immer mehr Frauen und Männer zu ihren grauen Haaren stehen, sind sie vielen nach wie vor ein Dorn im Auge. Es folgen teure und langwierige Farbprozesse und viele fühlen sich mit grauen Haaren "alt" - auch wenn sie gesundheitlich und körperlich noch total fit sind. Nun haben US-amerikanische Forschende herausgefunden, wieso unsere Haare mit dem Alter überhaupt grau werden – und wie man das Ergrauen stoppen kann.

Die Ursache für graue Haare

Ein Forscherteam der Grossman School of Medicine in New York hat in einer im Wissenschaftsmagazin „Nature“ erschienenen Studie die Ursache für graue bzw. weiße Haare entdeckt. Experimente an Mäusen haben gezeigt, dass die Melanozyten-Stammzellen im Alter in der Follikelphase stecken bleiben bzw. wieder dorthin zurückkehren, wenn sie es nicht in die Haarwurzel schaffen. Dort würden sie in Pigmentzellen umgewandelt werden, die unseren Haaren Farbe verleihen. Diese Rückentwicklung der Stammzellen ist ein einzigartiges Vorgehen.

Grund für graue Haare: Verlust der Mobilität

Bis zu einem gewissen Alter produzieren die Pigmentzellen an unseren Haarwurzeln die Farbmoleküle, die unsere natürliche Haarfarbe bestimmen, etwa blond, braun oder schwarz. Diese Pigmentzellen nennt man Melanozyten. Die Studie fand heraus, dass diese Zellen jedoch mit dem Alter unbeweglicher werden. Dadurch kommen weniger Melanozyten nach, die ihre Pigmente abgeben könnten. Sprich, die verbliebenen Zellen können den Arbeitsaufwand des natürlichen Haarefärbens nicht mehr so leicht bewältigen, wie zuvor.

Die Folge: Einzelne Haare wachsen farblos nach. Sind jedoch noch andere pigmentierte Strähnen vorhanden, trübt das Erscheinungsbild unsere Wahrnehmung und die Haare scheinen grau zu sein. Je weiter die Pigmentzellen abnehmen, umso farbloser werden unsere Haare und wirken irgendwann für das menschliche Auge weiß.

Grauen Haaren entgegen wirken

Wie lange das Ergrauen dauert und wie früh dieser Prozess einsetzt, ist von Person zu Person unterschiedlich, und kann von genetischen Faktoren sowie von äußeren Einflüssen, wie Stress beschleunigt werden. Wenn es an den Genen liegt, dass sich graue Haare frühzeitig bemerkbar machen, sind einen meist die Hände gebunden. Sollte die Ursachen aber eine unausgewogene Ernährung oder ein traumatisches Erlebnis sein, kann man noch gegen das Ergrauen vorgehen. Prävention ist das beste Mittel gegen frühzeitiges Ergrauen der Haare. Deswegen sollte unbedingt auf folgendes geachtet werden: