Anti-Aging für das Gehirn: Diese Superfoods halten jung

Isst man regelmäßig natürliche Anti-Aging-Mittel in Form von z. B. Nüssen, Beeren oder Eiern, kann man Alterungsprozessen entgegenwirken, das Gedächtnis stärken und die Laune heben.

Das Gehirn ist ein Meisterwerk der Evolution – immer in Bewegung und ein Leben lang formbar. Alterungsprozesse und Gehirnleiden sind somit nicht ausschließlich Schicksal, steht im Buch „Anti-Aging fürs Gehirn“ von den Ernährungs-Docs. Pflegen wir das Denkorgan gut mit genügend Schlaf, regelmäßiger Bewegung sowie gesunder Ernährung, aber auch mittels Naturerfahrungen, Hobbys und sozialen Kontakten, bleiben wir jung im Kopf.

Hirnfreundliches Essen

Unser „Informationssystem“ arbeitet unfassbar schnell und präzise, daher benötigt es auch genügend Input. Bekommt es ausreichend Nährstoffe, kann es zur Höchstform auflaufen. Bestimmte Lebensmittel dienen mit ihren Wirkstoffen nicht nur als Treibstoff für das Gehirn, sondern auch als Bausubstanz für Zellmembranen, so die Ernährungs-Docs. Vor allem mediterrane Kost gilt als gehirnstärkend und verjüngend – mit viel Gemüse, Salat, Hülsenfrüchten, Beeren, zuckerarmem Obst, Fisch, Meeresfrüchten, Olivenöl, Nüssen sowie Vollkornprodukten, dazu wenig mageres Fleisch und geringe Mengen an Milchprodukten.

© Getty Images Setzt man auf natürliche Lebensmittel als Jungbrunnen, kann man die grauen Zellen stärken und geistig fit bleiben. ×

Die Top-12-Brainfoods aus „Anti Aging für das Gehirn“

1. Heidelbeeren und Co.

Beeren sind reich an Polyphenolen, die Entzündungen (Auslöser von Demenz & Co.) bekämpfen. Polyphenole verringern auch eine Insulinresistenz, die dem Gehirn schadet. Gerade Heidelbeeren können die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen verbessern, das Gedächtnis in Schuss halten und die Stimmung verbessern.

2. Haferflocken

Hafer kann aufgrund seiner Aminosäuren (sind im Eiweiß enthalten und gelten als Bausteine für Nervenbotenstoffe) komplexe Vorgänge wie Aufmerksamkeit und Gedächtnis regulieren.

3. Nüsse und Kerne

Walnüsse sehen nicht nur ähnlich aus wie das menschliche Gehirn. Sie können auch die Gehirnfunktion verbessern. Daher eignen sich Nüsse und Kerne hervorragend als Anti-Aging-Kost. Sie enthalten u. a. Vitamin E, das ein Radikalfänger ist und Alterungsprozesse im Gehirn verlangsamt.

4. Pilze

Steinpilze oder Pfifferlinge enthalten u. a. die Eiweißverbindung L-Carnitin, die oxidativen Stress im Gehirn reduziert und so dem Altern vorbeugt.

5. Fetter Fisch

Fettreicher Meeresfisch wie Lachs oder Hering sowie mittelfette Süßwasserfischarten wie Forellen oder Saiblinge liefern u. a. langkettige Omega-3-Fettsäuren – diese gelten als wahre Gehirn-Booster und schützen möglicherweise vor Depressionen.

6. Tomaten

Der regelmäßige Genuss von Tomaten kann das Risiko für Depressionen um rund 50 Prozent verringern.

7. Hülsenfrüchte

Erbsen, Bohnen, Linsen und Co. enthalten viele Wirkstoffe, die das Gehirn anregen und die Kommunikation zwischen den Neuronen beschleunigen.

8. Grünes Gemüse

Brokkoli, Mangold, Spinat und Co. enthalten Chlorophyll, der Sauerstoff besonders lange im Gehirn bindet und so dessen Leistung steigert.

9. Eier

Sie können das Lernverhalten, die Konzentrationsfähigkeit und die Gedächtnisfunktion positiv beeinflussen, die Gehirnmasse erhalten und die Laune heben.

10. Käse

Lange gereifte Käsesorten verbessern die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, denn sie liefern reichlich Proteine für ein fittes Hirn.

11. Zitrusfrüchte

Ihre B-Vitamine sorgen für bessere Laune, ihr Vitamin-C fördert die Aufmerksamkeit und verbessert das Gedächtnis.

12. Olivenöl

Die antientzündlichen Inhaltsstoffe von Olivenöl verhindern u. a. gesundheitsschädliche Ablagerungen im Gehirn.