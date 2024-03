Ihre Suche nach der besten elektrischen Zahnbürste endet hier. Wir zeigen die besten elektrischen Zahnbürsten 2024.

Kämpfen Sie mit Zahnbelag oder wünschen Sie sich ganz einfach ein strahlend weißes Lächeln? Damit sind Sie nicht alleine!

Die Suche nach der besten elektrischen Zahnbürste ist entscheidend für ein gesundes und ansprechendes Aussehen – welches vielen Menschen (privat und im Beruf) heutzutage immer wichtiger wird. Glänzende Zähne sind daher für einen großen Teil der Bevölkerung unverzichtbar.

Doch selbst regelmäßiges Putzen mit einer Standardzahnbürste erreicht oft nicht das erhoffte Ergebnis. Muss man sich also auf teure Aufhellungsbehandlungen beim Zahnarzt einlassen, um weiße und gepflegte Zähne zu haben? Nein, nicht unbedingt. Es gibt nämlich noch eine andere Lösung: elektrische Zahnbürsten.

Elektrische Zahnbürsten reinigen effizienter

Im Vergleich zu herkömmlichen Handzahnbürsten bringen elektrische Zahnbürsten einige beachtliche Vorteile mit sich. Durch ihre ausgeklügelte Technik bieten sie eine überlegene Reinigungsleistung, die Zahnbelag effizienter beseitigt und das Risiko für Zahnfleischentzündungen minimiert. Sie verfügen meistens über verschiedene Bürstenköpfe und Putzbewegungen, die so entworfen sind, dass sie jede Ecke Ihres Mundraums erreichen. Dadurch erzielen sie eine gründliche Reinheit, die mit der manuellen Zahnpflege oft nicht vergleichbar ist.

Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen zwei Haupttypen elektrischer Zahnbürsten: Schallzahnbürsten und Rotationszahnbürsten. Jeder Typ hat seine spezifischen Vorzüge und kann entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben als die beste elektrische Zahnbürste für Sie ausgewählt werden. Keine Sorge, darauf gehen wir ein wenig später noch näher ein und helfen Ihnen bei der Auswahl.

Bei der Wahl der richtigen elektrischen Zahnbürste für sich selbst sollten Sie verschiedene Aspekte bedenken. Denken Sie an Ihre individuellen Bedürfnisse in puncto Mundpflege, sei es empfindliches Zahnfleisch oder eine Tendenz zu Zahnbelag, sowie an Ihr Budget. Manche Modelle glänzen mit zusätzlichen Features wie Timern, Drucksensoren und sogar der Möglichkeit, sich mit Smartphone-Apps zu verbinden, die Ihre Putztechnik unter die Lupe nehmen.

Elektrische Zahnbürsten sind eine lohnende Investition in Ihre Mundgesundheit. Heute stellen wir Ihnen einige der besten elektrischen Zahnbürsten vor, die Sie in Österreich erwerben können, getestet und bewertet von unserem Expertenteam.

Elektrische Zahnbürste - Testsieger in Österreich

Beste Elektrische Schallzahnbürste

Silk'n SonicSmile Plus Schwarz – Hier finden

© falconi

Die Silk'n SonicSmile Plus stellt eine Revolution in der täglichen Mundhygiene dar. Sie kombiniert hohe Effizienz mit Benutzerfreundlichkeit. Sie ist somit ideal für alle, die unterwegs nicht auf eine gründliche Zahnreinigung verzichten möchten. Mit ihrem eleganten Design und der langen Akkulaufzeit ist sie ein Must-Have für Reisende und umweltbewusste Nutzer.

Preis: €35,35 (UVP €45,00 – Du sparst €9,65)

Vorteile: Beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 90 Tagen, 48.000 vibrierende Bürstenbewegungen pro Minute für eine tiefgehende Reinigung, 5 verschiedene Behandlungsmodi inklusive Zahnfleischmassage, 100 % wasserdicht und sehr leise im Betrieb.

Nachteile: Anfänglicher chemischer Geruch möglich, mittlere Härte der Aufsteckbürste könnte für manche Nutzer ungewohnt sein.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 5/5

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.7/5

Unsere Bewertung: 4.8/5

Aktuellen Preis bei Flaconi prüfen



Beste Elektrische Rotationszahnbürste

Oral-B Smart 4 4500N Black – Hier finden

© LookFantastic

Die Oral-B Smart 4 4500N Black Electric Toothbrush definiert die tägliche Zahnreinigung neu. Diese von Braun angetriebene Zahnbürste kombiniert Effizienz mit intelligenter Technologie, um Ihnen nicht nur saubere, sondern auch gesunde Zähne und Zahnfleisch zu garantieren. Ihr einzigartiger runder Bürstenkopf erreicht jede Ecke Ihres Mundes, während Sie dank des Echtzeit-Feedbacks Ihre Putztechnik verbessern können.

Preis: €150,95

Vorteile: Entfernt effektiv Plaque und oberflächliche Flecken, schützt das Zahnfleisch durch Drucksensoren, bietet Echtzeit-Feedback für bessere Putzergebnisse, Akkulaufzeit von mehr als zwei Wochen, inklusive Ladegerät, 2 Bürstenköpfen und einem hochwertigen Reiseetui.

Nachteile: Höherer Preis im Vergleich zu Basismodellen.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.8/5

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.6/5

Unsere Bewertung: 4.7/5

Aktuellen Preis bei LookFantastic prüfen

Beste Elektrische Zahnbürste für ein gutes Putzergebnis

Philips Sonicare DiamondClean 9000 Special Edition HX9911 – Hier finden

© universal

Die Philips Sonicare DiamondClean 9000 Special Edition kombiniert elegantes Design mit fortschrittlicher Technologie, um Ihnen ein außergewöhnliches Zahnputzerlebnis zu bieten. Diese Zahnbürste ist speziell darauf ausgerichtet, bis zu 10x mehr Plaque im Vergleich zu einer Handzahnbürste zu entfernen und unterstützt Sie dabei, Ihre Zahnputzroutine durch personalisierte Einstellungen zu optimieren.

Preis: €184,99 (UVP €249,99 – Sie sparen €65,00)

Vorteile: Beeindruckende Plaque-Entfernung, 4 Putzprogramme und 3 Intensitätsstufen für personalisiertes Zahnputzen, automatische Programm-Auswahl dank BrushSync Technologie, integrierter Drucksensor verhindert zu starkes Drücken, kompatibel mit der Sonicare App für personalisierte Anleitung und Fortschrittsberichte.

Nachteile: Höherer Preis im Vergleich zu anderen Modellen, App-Anbindung erfordert zusätzlichen Aufwand.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.6/5

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.7/5

Unsere Bewertung: 4.7/5

Aktuellen Preis bei universal prüfen

Beste Elektrische Zahnbürste mit besonderen Funktionen

Braun Oral-B iO Series 6 in Rosa (Pink Sand) – Hier finden

© alternate

Die Braun Oral-B iO Series 6 übertrifft mit ihrem innovativen, magnetischen Antriebssystem und sanften Mikrovibrationen die Erwartungen an eine elektrische Zahnbürste. Dieses High-Tech-Modell bietet nicht nur eine außergewöhnliche Reinigungsleistung, sondern auch ein sensationelles Mundgefühl, das einem frischen Gefühl nach dem Zahnarztbesuch gleichkommt.

Preis: €114,90 zzgl. Versandkosten ab €7,90

Vorteile: Punktgerechte Energieübertragung an die Borstenspitzen für eine effektive Reinigung, intelligente Andruckkontrolle mit visueller Rückmeldung, interaktives Display für einfache Bedienung, diverse Reinigungsmodi inklusive Zungenreinigung, Begleitung durch die Oral-B App für ein personalisiertes Putzerlebnis.

Nachteile: Mit einem Preis von über 100 Euro gehört die Braun Oral-B iO Series 6 zu den höherpreisigen Modellen auf dem Markt.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.7/5

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.9/5

Unsere Bewertung: 4.8/5

Aktuellen Preis bei alternate prüfen



Beste Smarte Zahnbürste

Braun Oral-B iO Series 10 – Hier finden

© alternate

Die Braun Oral-B iO Series 10 repräsentiert die Spitze der Innovation im Bereich elektrische Zahnbürsten. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie und dem stilvollen Design ist sie nicht nur ein hochwertiges Pflegeinstrument, sondern auch ein Statement in jedem Badezimmer. Die iO Series 10 bietet ein unvergleichliches Putzerlebnis, das durch sanfte Mikrovibrationen und den runden Bürstenkopf für eine professionelle Zahnreinigung jeden Tag sorgt.

Preis: €328,00 (zzgl. Versandkosten ab €7,90)

Vorteile: Bietet Echtzeit-Feedback durch die iO Sense Ladestation, umfasst 7 Reinigungsmodi für eine maßgeschneiderte Mundhygiene, 3D-Zahn-Tracking mit künstlicher Intelligenz für optimale Reinigung, interaktives OLED-Farbdisplay für einfache Navigation.

Nachteile: Höherer Preis im Vergleich zu anderen Modellen, benötigt regelmäßigen Wechsel der Aufsteckbürsten für beste Ergebnisse.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.7/5

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.5/5

Unsere Bewertung: 4.6/5

Aktuellen Preis bei alternate prüfen



Wie wir die Produkte für unsere Liste auswählen:

Unser Auswahlprozess für die vorgestellten Produkte basiert auf einer gründlichen Untersuchung von Kundenfeedback, Konsultationen mit Personen, die diese Produkte verwendet haben, und unseren eigenen Tests. Durch diesen sorgfältigen Prozess gehen wir ganz sicher, dass wir Ihnen Empfehlungen bieten, die auf Qualität, Leistung und Benutzerzufriedenheit basieren.

Elektrische Zahnbürstenarten: Schall vs. Rotation

Beim Kauf einer elektrischen Zahnbürste stehen Sie vor der Wahl zwischen zwei Haupttechnologien: Schallzahnbürsten und Rotationszahnbürsten. Was ist der Unterschied? Wir werfen einen Blick darauf:

Schallzahnbürsten

Funktionsweise: Schallzahnbürsten nutzen feine hochfrequente Vibrationen, um Ihre Zähne sauber zu halten. Diese Vibrationen verwandeln die Zahnpasta in einen reichhaltigen Schaum, der tief zwischen die Zähne und entlang des Zahnfleischrandes vordringt. Dort kann er Plaque und Speisereste selbst aus den am schwersten erreichbaren Ecken entfernen.

Vorteile: Ein Schlüsselvorteil dieser Zahnbürsten ist ihre gründliche Reinigungskraft. Die Vibrationen sind nicht nur effektiv in der Entfernung von Plaque, sondern auch schonend zum Zahnfleisch. Das macht sie zur perfekten Option für Menschen mit empfindlichem Zahnfleisch oder Neigung zu Zahnfleischbluten. Die präzisen Bewegungen der Bürste erreichen mühelos jede Ecke – dies ermöglicht eine umfassende Reinigung.

Nachteile: Allerdings könnten die Kosten ein Nachteil sein. Die fortschrittliche Technologie und hochwertigen Materialien, die in Schallzahnbürsten zum Einsatz kommen, bedeuten oft einen höheren Preis im Vergleich zu anderen elektrischen Zahnbürsten. Das kann für preisbewusste Personen ein Hinderungsgrund sein.

Rotationszahnbürsten

Funktionsweise: Rotationszahnbürsten zeichnen sich durch einen rotierenden Bürstenkopf aus, der Plaque und Schmutzpartikel von den Zähnen mechanisch entfernt. Diese Drehbewegung nimmt die traditionelle Handputztechnik auf und steigert durch den motorbetriebenen Antrieb die Reinigungseffizienz.

Vorteile: Ein klarer Pluspunkt dieser Bürsten ist die gewohnte Putzbewegung, die den Wechsel von einer herkömmlichen zu einer elektrischen Zahnbürste erleichtert. Außerdem sind sie oft preiswerter als Schallzahnbürsten, was sie besonders für Einsteiger in die elektrische Zahnpflege attraktiv macht.

Nachteile: Ein möglicher Nachteil liegt in der intensiveren Beanspruchung des empfindlichen Zahnfleisches durch die rotierenden Bewegungen, die besonders bei starkem Aufdrücken Irritationen hervorrufen können. Es empfiehlt sich daher, ein sanftes Vorgehen und Modelle mit Drucksensor zu bevorzugen, um das Risiko von Zahnfleischverletzungen zu minimieren.

Die beste elektrische Zahnbürste Österreichs für Sie: Unsere Kaufberatung

Die Auswahl der besten elektrischen Zahnbürste kann angesichts der Vielzahl an Optionen und Funktionen eine ganz schöne Herausforderung sein. Die folgende Kaufberatung soll Ihnen helfen, eine Zahnbürste zu finden, die Ihnen hilft, Ihre persönliche Zahnpflegeroutine auf ein neues Level zu bringen – und das ganz bequem zuhause, ohne teure und unangenehme Behandlungen.

Putzergebnis

1. Bürstenkopftechnologie

Die Form des Bürstenkopfs spielt eine wichtige Rolle bei der Effizienz der Plaque-Entfernung. Runde Bürstenköpfe umschließen jeden Zahn einzeln für eine gründliche Reinigung, während ovale Bürstenköpfe eine größere Fläche abdecken können. Hier sollten Sie nach persönlicher Vorliebe und Putzstil auswählen.

2. Putzmodi

Moderne elektrische Zahnbürsten bieten verschiedene Putzmodi für unterschiedliche Bedürfnisse: von täglicher Reinigung über Polieren bis hin zu einem Sensitiv-Modus für empfindliche Zähne und Zahnfleisch. Am besten ist es, eine elektrische Zahnbürste zu wählen, die eine breite Auswahl an Putzmodi anbietet.

Besonderheiten

1. Andruckkontrolle

Zu starker Druck beim Zähneputzen kann zu Zahnfleischschäden führen. Elektrische Zahnbürsten mit Andruckkontrolle warnen Sie, wenn zu viel Kraft angewendet wird, und helfen so, Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu schützen.

2. Timer

Ein integrierter Timer sorgt dafür, dass Sie die von Zahnärzten empfohlene Putzdauer von mindestens zwei Minuten einhalten. Dies hilft Ihnen, die Zähne gründlicher zu reinigen und fördert langfristig Ihre Zahngesundheit.

3. Akkulaufzeit

Eine lange Akkulaufzeit ist besonders für Reisende wichtig. Modelle mit einer Laufzeit von mehreren Wochen sind ideal, sodass Ihre Zahnbürste auch unterwegs einsatzbereit bleibt.

4. Zahnfleischmassagefunktion

Einige Zahnbürsten verfügen über spezielle Modi zur Zahnfleischmassage, die die Durchblutung fördern und zur Gesundheit des Zahnfleischs beitragen können.

Smarte Funktionen

1. Bluetooth-Verbindung

Viele elektrische Zahnbürsten bieten jetzt die Möglichkeit, via Bluetooth eine Verbindung zu Ihrem Smartphone herzustellen. Dies ermöglicht es, Ihr Putzverhalten am Handy zu überwachen und gegebenenfalls anzupassen.

2. App-Anbindung

Durch die Anbindung an eine App können Sie detaillierte Informationen über Ihre Putzgewohnheiten erhalten (einschließlich Bereiche, die verbessert werden müssen). Dies kann ein nützliches Tool sein, um Ihre Mundgesundheit und Gewohnheiten langfristig zu fördern.

Ihr Weg zu einem strahlenden Lächeln

Elektrische Zahnbürsten stechen mit ihrer Reinigungsleistung deutlich aus der Menge heraus, verglichen mit manuellen Bürsten. Sie nutzen die neueste Technologie, um Plaque gründlicher zu entfernen, das Zahnfleisch gesund zu halten und Ihr Lächeln zum Strahlen zu bringen.

Angesichts der vielen verfügbaren Modelle ist es entscheidend, dass Sie sich informieren (so wie Sie es mit dem Lesen dieses Artikels bereits getan haben), um die ideale elektrische Zahnbürste für sich zu finden.

Ob Sie sich nun für eine Schallzahnbürste oder eine Rotationszahnbürste entscheiden, bleibt ganz Ihnen überlassen. Jede bietet spezifische Vorteile, die genau auf Ihre Mundpflegebedürfnisse zugeschnitten sind.