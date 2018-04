Bikini-Fit mit Keto

Mit diesen Rezepten gelingt die Umstellung besonders schmackhaft

TAG 1

Frühstück

Omelette mit Spinat und Feta

Zutaten: 2 Eier, Handvoll Jungspinat, ca. 50 g Feta, 1 EL Olivenöl

Zubereitung: Eier in einer Schüssel verquirlen, und in eine heiße Pfanne mit Olivenöl gießen. Spinat und Feta darauf streuen und kurz braten. Nach ca. 2 Minuten in der Hälfte umklappen und weitere 2 bis 3 Minuten weiterbraten.



Mittag

Avocado-chicorée-Salat mit Papaya (2 Portionen)

Zutaten: Handvoll Basilikum, 2 Minzblätter, 120 g Chicorée, 50 g reife Papaya, 150 g reife Avocado, 2 EL natives Olivenöl, Saft von ½ Limette, Salz, Pfeffer, 2 EL Mandeln oder Macadamianüsse

Zubereitung: Kräuter verlesen, waschen und trocken tupfen. Blättchen abzupfen. Chicorée waschen und in Streifen schneiden, bitteres Herz entsorgen. Papaya und Avocado halbieren, entkernen, schälen und das Fruchtfleisch fein würfeln. Chicorée, Papaya und Avocado mit Olivenöl und Limettensaft mischen und salzen und pfeffern. Die Kräuterblätter grob zerpflücken und daruntermischen. Mandeln oder Macadamianüsse grob hacken, in einer Pfanne ohne Fett kurz anrösten und über den Salat streuen.



Abend

Kokoscurry mit Shirataki-Nudeln (2 Portionen)

Zutaten: 200 g Shirataki-Nudeln, Salz, 2 reife Fleischtomaten, 200 g Nusstofu, 2 EL natives Kokosöl, 2 Frühlingszwiebeln, 1 EL Tomatenmark, 1 ½ TL rote Currypaste, 200 ml Kokosmilch, Pfeffer, 2 EL Cashews

Zubereitung: Nudeln in einem Sieb unter fließendem Wasser gut abspülen. Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen und Nudeln 1 Min. kochen. Abgießen und beiseitestellen. Tomaten häuten und Stielansatz entfernen, Fruchtfleisch in grobe Stücke schneiden. Tofu trocken tupfen und Hälfte in dünne Scheiben schneiden und in 1 EL Kokosöl knusprig anbraten, die andere Hälfte in Würfel schneiden und mit den Tomaten im Mixer fein pürieren. Frühlingszwiebeln putzen und hacken, das Grün in feine Ringe schneiden. 1 EL Kokosöl in einer Pfanne erhitzen und gehackten Zwiebeln glasig andünsten. Tomatenmark und Currypaste unterrühren, mit Kokosmilch ablöschen und 3 Min. schwach kochen lassen. Tofu-Tomaten-Püree unterrühren und 7 Min. kochen, mit Salz und Pfeffer würzen. Cashewkerne hacken. Nudeln und Tofuscheibchen in die Sauce geben und nochmals abschmecken. Mit Zwiebelgrün und Cashewkernen bestreuen.

TAG 2

Frühstück

Mandel-smoothie (2 Portionen)

Zutaten: 60 g weißes oder braunes Mandelmus, 300 g Sojajoghurt natur,

1 TL Zitronensaft

Zubereitung: Sämtliche Zutaten mit 100 ml Wasser in einem Mixer cremig pürieren, bei Bedarf etwas mehr Wasser dazugeben.



Mittag

Eiweissbrot mit Parmesan (1 Form)

Zutaten: 400 g Topfen (20 %), 5 Eier (Größe M; 275 g), 10 g Salz, 100 g Mandelmehl, 50 g Chiamehl, 50 g Leinsamenmehl, 20 g Backpulver, 50 g Parmesan, frisch gerieben, 100 g geschälte Hanfsamen, 80 g Kürbiskerne

Zubereitung: Topfen, Eier und Salz mit dem Handmixer verquirlen. Mandelmehl, Chiamehl, Leinsamenmehl und Backpulver in einer zweiten Schüssel verrühren. Parmesan, Hanfsamen und drei Viertel der Kürbiskerne untermischen. Backofen auf 160 °C Umluft vorheizen, eine kleine Schüssel mit Wasser unten in den Ofen stellen. Die Eier-Topfen-Mischung mit Handmixer nach und nach in die trockene Mischung rühren, danach ca. 10 Minuten stehen lassen. Kastenform mit Backpapier auslegen, Teig einfüllen und mit glatt streichen. Die restlichen Kürbiskerne darüberstreuen und etwas andrücken. Im vorgeheizten Backofen 80 Minuten backen, dabei nach der halben Zeit die Backform einmal drehen. Die Stäbchenprobe machen: Klebt kein Teig, noch 10 Minuten im ausgeschalteten Ofen nachgaren. Danach vollständig auskühlen lassen. TIPP: Dazu passt Avocado, Käse oder Frischkäse als Belag.

Abend

Erdnusssuppe (2 Portionen)

Zutaten: 1 EL ungesalzene Erdnüsse, 1 Jungzwiebel, ½ Knoblauchzehe, 1 EL Kokosöl, 250 ml Gemüsesuppe, 250 ml Kokosmilch, 60 g Erdnussbutter, Salz, Pfeffer, 1 TL Limettensaft, 1 TL Chiliflocken

Zubereitung: Erdnüsse hacken und ohne Fett in einer Pfanne rösten, Zwiebel und Knoblauch schälen und würfeln. Kokosöl im Topf erhitzen, die Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin glasig dünsten. Mit Gemüsesuppe und Kokosmilch ablöschen und aufkochen. Erdnussbutter einrühren und ca. 10 Min. kochen lassen. Suppe mit Salz, Pfeffer, Limettensaft abschmecken. Mit gerösteten Erdnussstückchen und Chili bestreuen. TIPP: Dazu passt eine Scheibe Eiweißbrot.

Tag 3

Frühstück

Avocado-Lupinen-Aufstrich & dazu Eiweissbrot (von Tag 2)

Zutaten

Aufstrich : 2 vollreife Avocados, Saft von ½ Zitrone, 50 g gegarte Lupinenkerne, 1 EL natives Olivenöl. 2 Stängel glatte Petersilie, Salz, Pfeffer, 1 EL Schwarzkümmel

Zubereitung: Avocados halbieren, Kern entfernen, Fruchtfleisch herauslösen und in Stücke schneiden. Mit Zitronensaft in den Mixer geben. Knoblauch schälen, fein hacken. Lupinenkerne in einem Sieb abtropfen lassen. Alles mit Olivenöl zu den Avocados in den Mixer geben und fein pürieren. Petersilie waschen, trocken tupfen, fein hacken und unterrühren. Aufstrich mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit Schwarzkümmel bestreuen.

Mittag

Beeren-Smoothie (2 Portionen)

Zutaten: 100 g frische Beeren (z. B. Erdbeeren, Himbeeren), 200 ml Mandeldrink, 250 g Sojajoghurt natur, 2 TL Mandelmus, ½ TL gemahlene Vanille

Zubereitung: Beeren verlesen, vorsichtig waschen und trocken tupfen. Große Erdbeeren evtl. zerkleinern. Alle Zutaten in den Mixer geben und gut pürieren.