Brennpunkt Advent: Tipps um das Stresslevel zu reduzieren

Freizeitstress, familiäre Verpflichtungen, Deadlines & Co.: Unsere Terminkalender weisen in der Vorweihnachtszeit oft wenige freie Tage und Stunden auf. Damit Weihnachtsstress im Alltag nicht überhandnimmt, gibt Pure Encapsulations® Empfehlungen zur Reduktion und Prävention von Stress.

Eine weitere Weihnachtsfeier-Einladung flattert in den digitalen Briefkasten. Noch eine liebe Bekannte lädt zum vorweihnachtlichen Beisammensein. Die Termine mit Familie & Co. werden zum Jonglierakt im Kalender. Und die Geschenkeliste ist noch nicht annähernd abgearbeitet. Stress gehört für den Großteil der Bevölkerung bereits zu einem fixen Bestandteil der Weihnachtszeit. Egal ob uns der volle Terminkalender stresst, uns durch die Innenstadt stauen oder wieder einmal in letzter Minute alles für die Feiertage besorgen. Oft mag es aussichtslos erscheinen, Stress auch nur minimal zu reduzieren. Aber: Diese Tipps helfen!

Entspannt durch die Feiertage

Ab ins Land der (erholsamen) Träume

Ein Termin nach dem anderen – meist sind unsere Tage so durchgeplant, dass Erholungsphasen nur wenig Platz haben. Finden wir am Abend oder Wochenende noch eine freie Stunde, atmen wir erleichtert auf und fallen erschöpft auf das Sofa oder direkt ins Bett. Vom entspannten Einschlafen fehlt meist jede Spur, müssen wir ja erst den stressigen Tag verarbeiten. Magnesium kann unser Nervensystem sowie unsere Psyche unterstützen. Dank seines ausgleichenden Effektes wird es oft sogar als Anti-Stress-Mineral bezeichnet. „Körperlicher und psychischer Stress rauben unserem Körper Magnesium – es kommt zu einem erhöhten Bedarf. “, so Tina Werner, Wissenschaftsexpertin bei Pure Encapsulations®. „Um den Magnesiumspeicher nachhaltig zu füllen, ist es ratsam, kleinere Mengen an Magnesium über den Tag verteilt zu sich zu nehmen – am besten über ein paar Monate hinweg“.

Du bist, was du isst

Unser Körper benötigt gerade in stressigen Phasen eine nährstoffreiche Ernährung. Oft müssen in der Eile kalorienreiche und fettige Snacks am Christkindlmarkt herhalten. Gelingt die tägliche Aufnahme von fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag nicht, kann der Nährstoffhaushalt in Form von Nahrungsergänzungsmitteln unterstützt werden. „Die Vitamine B1, B2, B3, B6, B12, Biotin und Pantothensäure unterstützen den Energiestoffwechsel. Pantothensäure hat darüber hinaus auch positive Effekte auf die geistige Leistung“, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Stress adé: Für den nötigen Ausgleich sorgen

Sowohl physischer als auch psychischer Ausgleich sind enorm wichtig für das körperliche Wohlbefinden und um geistige Ermüdung vorzubeugen. Freizeitaktivitäten an der frischen Luft können bei der Erholung helfen und Müdigkeit sowie Stress abbauen. „Wir empfehlen den Menschen, täglich an die frische Luft oder in die Natur zu gehen, sich sportlich zu betätigen, ihren Hobbys nachzugehen und sich, wenn möglich, ein bisschen Me-Time zu gönnen“, so Werner. Eine ausreichende Versorgung mit B-Vitaminen und Magnesium ist für den Energiestoffwechsel, die Funktion der Nerven und Psyche von Bedeutung und macht uns somit etwas weniger stressempfindlich.