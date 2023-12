PCO-Syndrom: Diese Stars sind betroffen

Zyklusstörungen, Haarausfall, Unfruchtbarkeit. Die Liste der Symptome des polyzystischen Ovarialsyndroms, kurz PCOS, ist lang. Dabei handelt es sich um die häufigste Hormonstörung der Frau. Auch viele Hollywood-Stars sind betroffen.

Eine von zehn Frauen ist vom polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS) betroffen. Die meisten davon sind nicht diagnostiziert. PCOS ist keine Krankheit, die man einfach so heilen kann, sondern eine Veranlagung. Jedoch können die Symptome durch Medikamente und eine Veränderung des Lebensstils gemildert werden. Wodurch die Hormonstörung genau ausgelöst wird, ist noch nicht vollständig geklärt, aber es wird angenommen, dass PCOS durch ein hormonelles Ungleichgewicht oder durch eine genetische Veranlagung verursacht werden kann.

Typische Symptome

Die Symptome variieren von Frau zu Frau und müssen auch nicht alle gleichzeitig vorhanden sein. Zu den häufigsten Symptomen zählen Folgende:

Unregelmäßige oder ausbleibende Perioden

Haarausfall, ähnlich wie bei Männern (Geheimratsecken, Glatze)

Fettige Haut, Akne - auch nach der Pubertät

Haarwuchs an Oberschenkeln, Bauch, Brust, Rücken, Kinn und Wangen

Dunkle Hautverfärbungen an Hals, Nacken, unter der Brust oder den Achseln

Unfruchtbarkeit

Übergewicht

Diese Stars leiden an PCOS

In den letzten Jahren haben wissenschaftliche Untersuchungen zu PCOS stark zugenommen, da die Problematik über Jahrzehnte eher tabu war oder für viele Forschende nicht relevant war. Immer mehr Menschen sprechen darüber, was zu mehr Aufklärung und zu einem größeren Bewusstsein führt. Das liegt auch daran, dass immer mehr Promis und Influencer ihre Plattform nutzen, um auf die Erkrankung aufmerksam zu machen und ihre Erfahrungen zu teilen. Von Stars wie Victoria Beckham bis hin zu ehemaligen Victoria Secret-Models - hier ein Überblick an Promis, die über ihr Leben mit PCOS gesprochen haben.

Victoria Beckham

Das PCO-Syndrom führte bei Victoria Beckham zu Fruchtbarkeitsproblemen. © Getty Images ×

Victoria Beckham wurde mit dem PCO-Syndrom diagnostiziert, als sie versuchte mit ihrem 4. Kind Harper schwanger zu werden. Die Hormonstörung hatte Auswirkungen auf ihre Fruchtbarkeit, weshalb sich der ehemalige Spice-Girl-Star mehreren Fruchtbarkeitsbehandlungen unterziehen musste.

Romee Strijd

Romee Strijd hatte durch ihre PCOS-Diagnose Angst unfruchtbar zu sein. © Getty Images ×

In einem emotionalen Statement enthüllte das Model, dass sie vor zwei Jahren mit PCOS diagnostiziert wurde, nachdem sieben Jahre ihre Periode ausgeblieben war und sie fürchtete unfruchtbar zu sein. Durch den ständigen Stress und das viele Reisen wurde bei ihr das PCO-Syndrom ausgelöst. Dass sie nun ein Baby bekommen hat und eine Familie gründete, grenzt für den Victoria’s Secret Engel an ein Wunder.

Lea Michelle

Durch eine Ernährungsumstellung konnte Lea Michelle ihre Symptome in den Griff bekommen. © Getty Images ×

Die Schauspielerin sprach offen über ihre Erfahrungen mit PCOS und ihrer späten Diagnose. Sie litt jahrelang unter starker Akne und Gewichtsschwankungen. Im Alter von 30 Jahren suchte sie deshalb eine Ärztin auf, die bei ihr schließlich PCOS diagnostizierte. Durch die richtige Ernährung und Bewegung konnte der Glee-Star ihre Probleme wieder in den Griff bekommen.

Bebe Rexha

Bebe Rexha leidet durch PCOS an Gewichtsschwankungen. © Getty Images ×

Bebe Rexha musste eine schwierige Zeit durchmachen. Immer wieder wird die Sängerin Opfer von Bodyshaming und muss sich für ihren Körper rechtfertigen. Jetzt machte sie öffentlich, dass sie am PCO-Syndrom leidet und deshalb mit ihrem Gewicht zu kämpfen hat.

Keke Palmer

Keke Palmer wurde lange von Ärzten nicht ernst genommen. © Getty Images ×

Lange Zeit wusste Keke Palmer nichts von ihrer Erkrankung. Sie habe alles versucht, um ihre Akne zu bekämpfen und griff deshalb auch zu starken Medikamenten. Die Schauspielerin verriet, dass sie von vielen Ärzten nicht ernst genommen wurde und ihr niemand helfen konnte. Die richtige Diagnose brachte ihr schließlich Klarheit. Jetzt hatte sie eine Antwort darauf, weshalb sie unter Akne leidet und warum ihr Haare im Gesicht und unter dem Kinn wachsen.

Mögliche Behandlungsmethoden

Zu den Behandlungsmethoden beim PCOS gehört zum Beispiel die Anti-Baby-Pille, um den Zyklus zu regulieren. Meist geht es aber darum, die Symptome mithilfe von Lifestyle-Veränderungen in den Griff zu bekommen. Dazu zählen Sport, Ernährungsumstellung und Gewichtsverlust. Die Wahl der Behandlung hängt jedoch grundlegend ab von: