× Stiff-Person-Syndrom: Das steckt hinter Céline Dions Krankheit

Vor knapp einem Jahr zog sich die Sängerin Céline Dion aus der Öffentlichkeit zurück. Zuvor hatte sie eine niederschmetternde Diagnose erhalten: das Stiff-Person-Syndrom. Wir verraten, was hinter ihrer unheilbaren Krankheit steckt.

Ihre "Courage World Tour" hätte Céline Dion im Mai kommenden Jahres auch nach Wien geführt. Im Dezember 2022 kam jedoch alles anders, als geplant. Der Superstar gab ihre Diagnose in einem tränenreichen Instagram-Post bekannt: Sie leide an Stiff-Person-Syndrom, eine auto­immun-entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems, die selten, tückisch und vor allem unheilbar ist. Seitdem hat sie sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zu­rück­gezogen.

Stiff-Person-Syndrom: Das steckt hinter Céline Dions unheilbarer Krankheit

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte sie ihren sechs Millionen Fans mit, dass sie erkrankt sei. Alles sei "wirklich schwierig", nicht zuletzt, überhaupt darüber zu sprechen. Dion hat in dem Video Tränen in den Augen, typisch für sie: Sie sei "immer ein offenes Buch gewesen". "Ich war davor noch nicht bereit, etwas zu sagen“, sagte die Sängerin damals in dem Video. Wegen der Erkrankung habe sie Muskelkrämpfe, die es ihr nicht erlaubten, ihre Stimmbänder zu nutzen, um so zu singen, wie sie es gewohnt sei.

Bei der seltenen Autoimmunkrankheit Stiff-Person-Syndrom verspüren viele Betroffene Schmerzen im Bein oder im Rücken. Das führt dazu, dass sie sich nicht mehr normal bewegen können und manchmal sogar kurzfristig erstarren. Immer wieder kommt es zu solchen Anfällen. Zusätzlich sind oft die sogenannten GAD-Antikörper im Blut erhöht.

Immunsystem greift Gehirn an

Beim Stiff-Person-Syndrom greift das Immunsystem ein wichtiges Enzym im Gehirn an, die Glutamatdecarboxylase. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Kontrolle der Nervenzellen. Fällt es aus, spielt das Nervensystem verrückt: Vor allem bei Stress ziehen sich die Muskeln blitzartig zusammen und werden steif wie ein Brett. Oft leiden die Betroffenen auch an weiteren Autoimmunerkrankungen, etwa der Schilddrüse, die die Diagnose erschweren können. Die Folge: Betroffene können sich kaum bewegen, sind auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen.

© Getty Images ×

Céline Dion: Stiff-Person-Syndrom beeinträchtigt Stimmbänder

Auch bei Céline Dion beeinträchtigt die Krankheit massiv ihren Alltag und erlaubt es ihr zum Beispiel nicht, ihre Stimmbänder wie gewohnt zu nutzen. Immer "100 Prozent" zu geben, ist für Céline Dion derzeit unmöglich. Jetzt äußerte sich ihre Schwester Claudette über die Schock-Diagnose der "My Heart Will Go On"-Sängerin. Claudette hat zuvor offenbart, dass ihre Schwester trotz der Zusammenarbeit mit "den besten Forschern auf diesem Gebiet" kaum eine Verbesserung ihres Gesundheitszustands festgestellt habe. "Wir können keine Medikamente finden, die wirken, aber Hoffnung zu haben ist wichtig."