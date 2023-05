× Diese Stars leiden an chronischen Krankheiten

Stars wie Lady Gaga, Gigi und Bella Hadid sowie Nick Jonas haben ein chronisches Leiden – und sprechen offen über ihre chronischen Erkrankungen und die psychischen und physischen Folgen dieser.

Der Philosoph Schopenhauer sagte einst: "Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts." Wahre Worte, denn unsere Gesundheit ist das aller wichtigste. Doch manchmal trifft einen plötzlich ein chronisches Leiden - auch Stars sind betroffen. Lady Gaga, Gigi und Bella Hadid sowie Nick Jonas sprechen offen über ihre chronischen Erkrankungen um anderen Menschen, die dasselbe durchmachen, Mut zu geben.

Lady Gaga

© Getty Images ×

Die Sängerin leidet an Fibromyalgie - eine schmerzhafte Krankheit, die Muskelschmerzen im gesamten Körper hervorruft. 2017 machte Lady Gaga ihre Erkrankung öffentlich. Betroffene fühlen sich krank und erschöpft, besonders im Bereich des Brustkorbs und der Wirbelsäule können Schmerzen auftreten. Die Ursache der Krankheit ist unbekannt, auch eine Heilung ist noch nicht möglich, nur die Symptome können gelindert werden. Ein Jahr nach der Diagnose musste Lady Gaga sogar ihre Welttournee abbrechen – ihre Schmerzen waren einfach zu groß.

Kim Kardashian

© Getty Images ×

Der Reality-TV-Star leidet an Psoriasis, Schuppenflechte, und spricht dazu offen in ihrer Sendung "Keeping Up with the Kardashians". Schuppenflechte ist eine entzündliche, nicht ansteckende Erkrankung, die sich vor allem durch rötliche, schuppende Hautveränderungen und Juckreiz bemerkbar macht. Früher litt Kardashian sehr unter ihrem Aussehen, nun sagt sie, sie deckt die betroffenen Stellen an ihrem Körper nicht einmal mehr ab.

Bella Hadid

© Getty Images ×

Das Model leidet an Borreliose, die Krankheit kann unter anderem durch einen Zeckenbiss übertragen werden. Gelenkschmerzen, Erschöpfung und Herzprobleme können die Folge sein. Auch Bellas Mutter Yolanda Hadid leidet unter der Krankheit. In einem Interview erzählte sie letztens, dass sie jeden Tag mindestens zehn verschiedene Symptome durch die Erkrankung verspürt.

Gigi Hadid

© Getty Images ×

Auch ihre Schwester Gigi Hadid leidet an einer chronischen Krankheit. Sie hat Hashimoto, eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Durch die Autoimmunerkrankung ist ihre Schilddrüse so in einer ständigen Unterfunktion, was zu Erschöpfung, Haarausfall und Gewichtsproblemen führen kann.

Nick Jonas

© Getty Images ×

Auch Nick Jonas gehört zu den Celebrities mit einer chronischen Erkrankung. Als er 13 Jahre alt war, stellten Ärzte bei dem Star Typ 1 Diabetes fest. Das eigene Immunsystem greift dabei die körpereigene Insulinproduktion an, was zu einem „absoluten Insulinmangel“ führt. Da Außenstehende nicht immer begreifen, wie man sich mit einer unsichtbaren Krankheit fühlt, kann man sich sehr schnell einsam und isoliert fühlen, so Nick Jonas. Daher ist er auch Mitbegründer der Initiative "Beyond Type 1"- damit sollen sich Betroffene nicht alleine fühlen und ermutigt werden, ihre Erfahrungen teilen.

Halsey

© Getty Images ×

Halsey leidet – wie so viele Frauen – an Endometriose. Bei der Unterleibserkrankung ist die Gebärmutterschleimhaut auch außerhalb der Gebärmutter angesiedelt und sorgt für starke Schmerzen. 2016 teilte die Sängerin ihre Krankheit mit der Öffentlichkeit. Die Krankheit hinterließ tiefe Spuren bei der Sängerin: sie musste insgesamt vier Operationen und drei Fehlgeburten in Kauf nehmen. Doch jetzt schwebt die Sängerin endlich im Familienglück, 2021 wurde ihr erstes Kind geboren.

Selena Gomez

© Getty ×

Die Sängerin leidet an Lupus, eine Autoimmunerkrankung. Dieses eher seltene Leiden sorgt für Entzündungen an der Haut, am Nervensystem, an Organen und auch an den Gelenken. 2015 wurde die Krankheit bei Selena Gomez diagnostiziert und die Sängerin musste sich sogar einer Chemotherapie unterziehen. Kurz danach benötigte sie eine Nierentransplantation. Ihre beste Freundin, Francia Raisa war die lebensrettende Kaft für den Star. Seitdem engagiert sich die Sängerin für andere Betroffene dieser Krankheit und macht allen Mut, die ebenfalls mit den Symptomen kämpfen.

Selma Blair, Multiple Sklerose

© Getty Images ×

Schauspielerin Selma Blair leidet an Multipler Sklerose. Das hat sie 2018 bekannt gemacht. Bei der Multiplen Sklerose handelt es sich um eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, welche große Schmerzen sowie Sehstörungen und Lähmungserscheinungen hervorrufen kann. Erst kürzlich sprach sie mit "Vogue" über ihren Alltag mit der Krankheit und wie sie sich für mehr Sichtbarkeit der Krankheit in der Filmbranche einsetzt.