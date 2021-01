Die wichtigsten News rund um die Covid-Impfstoffe

Die Covid-Impfung ist in Österreich angelaufen. Bis der Großteil der Bevölkerung immunisiert ist, wird es jedoch noch dauern. Warum es verschiedene Impfstoffe braucht, wie gut sie schützen und warum Impfreaktionen zu erwarten sind.

Alle wollen eines: impfen. Nur langsam laufen die Immunisierungen in vielen Nationen an, darunter auch Österreich. Geschuldet sei der verhaltene Impfstart Lieferschwierigkeiten und schwieriger Verteillogistik, heißt es von Regierungsseite. In den kommenden Wochen jedoch soll deutlich an Tempo gewonnen werden. Auch erlangen immer mehr Vakzine ihre EU-Zulassung – alles Faktoren, die ein rascheres Impfen möglich machen sollen.





Warum es unterschiedliche ­Vakzine braucht

Hunderte Impfstoffkandidaten sind derzeit in Entwicklung und in kleinen Schritten werden immer mehr Vakzine zugelassen. Warum es verschiedene Präparate braucht, hat mehrere Gründe. Zum einen ist der „Multiportfolio-Ansatz“ entscheidend, da die Impfstoffe aufgrund ihrer Eigenschaften auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten werden können. Zum anderen kann gesichert werden, dass zur selben Zeit sehr große Mengen hergestellt werden, um den enormen weltweiten Bedarf zu decken. Auch die Verimpfung kann für die jeweiligen Präparate unterschiedlich aussehen. In Bezug auf Qualität soll es keine Unterschiede geben, denn: Jeder Impfstoff, der (in der Europäischen Union) zugelassen wird, muss strengsten Kriterien entsprechen. Ein Grund für die schnelle Entwicklung von Impfstoffen gegen Covid-19 seien die vorhandenen Erfahrungen mit den bereits bekannten MERS- und SARS-Coronaviren, wie der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) und anderen Expertinnen und Experten betonten. Die Sorge um eine übereilte und dadurch „schlampige“ Herstellung konnte also bereits entkräftet werden.





Die Impfstoff-Technologien

Bei den beiden erstverfügbaren Vakzinen – BNT162b2 von BioNTech/Pfizer und mRNA-1273 von Moderna – handelt es sich um mRNA-Impfstoffe. Diese neue Technologie ermöglicht eine rasche Herstellung großer Impfdosenmengen: Sie basiert darauf, dass lediglich ein „Bauplan“ des Virusproteins verimpft wird, welches schlussendlich zu einer Immunreaktion führt. Der Vektorimpfstoff des Herstellers AstraZeneca besteht hingegen aus einem abgeschwächten Virus, das auch SARS-CoV-2-Erbinformation enthält. Auch hierbei stellt der Körper selbst das Antigen gegen das Virus her und reagiert mit Immunisierung. In Hinblick auf die Wirksamkeit dürften sich Unterschiede abzeichnen: Während die beiden RNA-Impfstoffe eine voraussichtliche Schutzwirkung von über 90 Prozent aufweisen, könnte der Impfstoff von AstraZeneca zu nur rund 70 Prozent schützen – diese Zahl könnte jedoch noch nach oben korrigiert werden. Für die EU und Österreich soll das AstraZeneca-Vakzin namens „ChAdOx1 nCoV-19“ die wichtigste Säule für die Durchimpfung der breiten Bevölkerung sein. Das wird dadurch erleichtert, dass das Vakzin bei normaler Kühlschranktemperatur (zwei bis acht Grad Celsius) länger und sehr viel einfacher gelagert werden kann als die bisher zugelassenen mRNA-Impfstoffe.



Vorerst nur zum Eigenschutz

Für alle drei genannten Vakzine gilt, dass zwei Dosen in festgelegten Abständen notwendig sind, um den Impfschutz zu gewährleisten. Allerdings werden sie, zumindest vorläufig, nur den einzelnen Geimpften schützen. „Das ist wie bei der FSME-Impfung. Es zählt nur der Einzelschutz“, erklärte Infektiologe Univ.-Prof. Dr. Herwig Kollaritsch kürzlich bei einer Presseveranstaltung der Ö. Ärztekammer. Dafür gibt es vor allem zwei Gründe: Die Impfstoffe haben einen bewiesenen Schutz gegen Covid-19-Erkrankungen – für den Geimpften, die Geimpfte selbst. Ein Beweis für die Verhinderung einer Infektion sowie einer Ansteckung anderer steht aus. Darüber hinaus sind die Vakzine derzeit erst ab dem Alter von 16 oder 18 Jahren zugelassen. „Bei den unter 16-Jährigen kann das Virus also weiter zirkulieren“, so Kollaritsch. Aus diesem „Reservoir“ können bei Ungeimpften auch in Zukunft Erkrankungen oder gar Covid-19-Cluster in nicht geimpften Personengruppen entstehen.





Hohe Impfbeteiligung zählt

Umso wichtiger ist es, dass jene Menschen, die Zugang zu der Impfung erhalten, diese auch in Anspruch nehmen. Fällt die Impfrate zu niedrig aus, so kann die Pandemie weiter zirkulieren – aufgrund der entstehenden Mutationen mitunter sogar noch gravierender, wie Expertinnen und Experten mahnen. In der österreichischen Covid-19-Impfstratgie wird als Ziel eine Durchimpfungsrate von mehr als 50 Prozent definiert. Von Expertenseite hieß es jedoch bereits mehrmals, dass eine Durchimpfungsrate von zumindest 70 Prozent notwendig sei, um die Pandemie zurückzudrängen. Um die Impfbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher zu erhöhen, sollen weitreichende Aufklärungskampagnen wirken. Auch der Zugang zur Impfung soll möglichst niederschwellig geschehen.

Impfreaktionen als gutes Zeichen

Eine häufige „Bremse“ in Hinblick auf die Impbereitschaft ist die Sorge um Nebenwirkungen – kurzzeitig und langzeitig. Dabei fehlt es häufig an einer wichtigen Unterscheidung: jener zwischen Impfreaktion und Nebenwirkung. Ernste Nebenwirkungen treten bei in der EU zugelassenen Impfstoffen nur ausgesprochen selten auf. Impfreaktionen jedoch kommen häufig vor und müssen als Teil der natürlichen Immunantwort gesehen werden, denn: Dabei handle es sich nicht um gefürchtete Nebenwirkungen, sondern um natürliche, im Rahmen des Antikörperbildungsprozesses auftretende Begleiterscheinungen der Impfungen. „Wir Vakzinologen freuen uns sogar, wenn Impfungen reaktogen sind“, so Univ.-Prof. Kollaritsch in seinem Buch „Pro & Contra Corona Impfung“ (Edition a). „Dies nicht etwa, weil wir Sadisten sind. Vielmehr bedeutet das nicht mehr und nicht weniger, als dass die Immunantwort des Körpers gut ist, dass die Impfung also im gewünschten Sinn funktioniert.“ Besonders jüngere Menschen erleben typische systemischen Reaktionen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Fieber, Schmerzen und Rötung oder Schwellung um die Einstichstelle – ein Zeichen dafür, dass ihr Immunsystem gut „anspringt“. Bei älteren Menschen fallen diese Reaktionen ob der schwächeren Immunantwort im Schnitt milder aus.

Die 3 Impfstoffarten