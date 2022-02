Neue Chancen bei Krebs

Operative Eingriffe

Operative Eingriffe dienen der vollstän­digen oder teilweisen Entfernung von ­Tumorgewebe. Wenn der Tumor durch ­eine OP vollständig entfernt werden kann, stellt die OP in vielen Fällen die alleinige Therapie dar. Es kann zusätzlich eine medikamentöse oder strahlentherapeutische Nachbehandlung durchgeführt werden, um zu verhindern, dass einzelne verbliebene Krebszellen zu einem Rückfall führen. Neben der „offenen“ OP sind minimalinvasive „gewebsschonendere“ Techniken wie Laserchirur­gie, Endoskopie und Laparoskopie möglich („Schlüsselloch“­-Chirur­gie). Der Einsatz von robotischer Assistenz („Roboterchirurgie“ s. o.) kann die Präzision deutlich erhöhen. Strahlentherapie

Die Radiotherapie ist – mit Ausnahme der Ganzkörpertherapie – eine lokale Therapieform, vergleichbar mit der Chirurgie und wirkt ebenfalls ausschließlich in der behandelten Region. Erfolgt als alleinige Therapie oder in Kombination mit anderen, entweder vor oder nach der OP oder im Anschluss an medikamentöse Therapien. Kommt auch palliativ zum Einsatz. Medikamentöse Therapien

Chemotherapie: der programmierte Zelltod. Mithilfe von Medikamenten sollen im gesamten Körper Tumorzellen am weiteren Wachstum gehindert und abgetötet werden. Krebszellen wachsen in der Regel ­rascher als normale Zellen. Die meisten Chemotherapien greifen in erster Linie jene Tumorzellen an, die sich gerade teilen, und schädigen sie so, dass eine weitere Teilung nicht mehr möglich ist. Da die Unterscheidung zwischen Krebszellen und sich schnell teilenden normalen Zellen nicht so einfach ist, lässt sich eine Mitschädigung von gesundem Gewebe nicht vermeiden. Verabreichung: Injektionen, Infusionen, Katheter oder als Tablette.

Antihormontherapie: wird bei Krebsarten eingesetzt, deren Wachstum besonders empfindlich auf Hormone reagiert (wie Brust-, Prostatakrebs). Die Bildung oder Wirkung des natür­lichen Hormons, das zum Wachstum der Tumorzellen beiträgt, wird gestört.

Immuntherapie: Tumorzellen haben die ­Fähigkeit, sich vor dem Immunsystem zu tarnen bzw. immunologische Funktionen zu lähmen. Durch die Immuntherapie

werden Mechanismen der Tumorzelle, sich vor dem Immunsystem zu tarnen bzw. dieses auszuschalten, außer Kraft gesetzt – die eigenen Antikörper können den

Tumor angreifen. Immuntherapien mittels

Immuncheckpoint-Inhibitoren (Anm.: Kontrollpunkte des Immunsystems, die die körpereigene Abwehr gegen Krebs stärken) sind derzeit bei verschiedenen

Tumortypen in unterschiedlichen ­Situationen zugelassen. Sie kommen

bei Lungenkrebs, bei der Therapie des malignen Melanoms, beim Magenkarzinom sowie bei vorbehandelten Nierenzellkarzinomen zum Einsatz. Eine neuartige immuno­logische Krebstherapie ist die

CAR-T-Zelltherapie: diese vereint Immunzellen- und Gentherapie. Durch ­gentechnische Veränderungen werden aus menschlichen T-Zellen (Gruppe von weißen Blutzellen) aggressive Tumorkiller. Einsatz­gebiete: bestimmte Blutkrebs­erkrankungen und gewisse Lymphome (u. a. akute lymphatische Leukämie).

Zielgerichtete Therapie: Richtet sich gegen spezifische Eigenschaften oder Moleküle, die für das Überleben und die Vermehrung von Krebszellen wichtig sind. Je nach Beschaffenheit der Krebszelle blockieren zielgerichtete Medikamente für die Zellteilung wichtige biochemische Signalketten, hemmen die Gefäßneubildung und „hungern“ den Tumor aus oder richten sich gar gegen Tumorstammzellen. Sie werden z. B. bei Brust-, Darm-, Lungen-, Nierenkrebs, bei schwarzem Hautkrebs und bei bestimmten Blutkrebsformen erfolgreich angewendet. Anders als bei Chemo- oder Strahlentherapie richten sich viele der neuen Wirkstoffe nicht gegen gesunde Zellen. Dennoch gibt es Nebenwirkungen, z. B. Hautreaktionen und Lichtempfindlichkeit.