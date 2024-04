× Laut Star-Mediziner: Dieses Getränk schützt vor Herzinfarkt

Ein simples Getränk - was garantiert alle bereits zuhause haben - soll das Herzinfarkt-Risiko reduzieren.

Der Name Grönemeyer ist nicht nur in der Musikwelt bekannt. Herbert Grönemeyers um drei Jahre älterer Bruder Prof. Dietrich Grönemeyer gilt ebenfalls als Star - der Medizin. Der Radiologe, Schmerzexperte und Rückenpapst veröffentlichte bereits mehrere Dutzend Gesundheitsratgeber. Auch auf Social Media verrät der Bestseller-Autor immer wieder Wissenswertes zum Thema Gesundheit und Ernährung.

Zitronenwasser als Mittel für ein gesünderes Leben

Laut Grönemeyer schützt ein einfaches und günstiges Getränk vor Müdigkeit, Gefäßschäden und Herzinfarkt: Zitronenwasser. Der Arzt rät dazu, morgens ein Glas Wasser mit einem Schuss frischen Zitronensaft zu trinken.

Gegenüber "Focus" erklärt der Mediziner, dass die Zitrone im Körper gegen die Übersäuerung wirke. Diese entsteht hauptsächlich durch eine ungesunde Ernährung mit zu viel Fleisch, Alkohol oder Zucker. Diese "bösen Lebensmittel" haben allerlei Nebeneffekte, die die Gelenkknorpel zerstören, die Bandscheiben spröde machen oder die Haut schnell altern lassen. Ein Glas Zitronenwasser vor dem Frühstück und vor allen anderen Mahlzeiten schützt den Körper gegen diese Nebeneffekte und hat ganz nebenbei auch noch zahlreiche weitere Vorteile.

© Getty Images ×

Das Obst enthält viel Vitamin C. Das hilft nicht nur gegen und zur Vorbeugung von Erkältung und stärkt das Immunsystem, sondern soll langfristig auch vor Krebs schützen. Vitamin C beruhige auch die Gefäßwände der Arterien, das wiederum beuge Gefäßverkalkungen vor und sorgt für ein geringeres Risiko, an einem Herzinfarkt zu erkranken, ergänzt der Mediziner.

Doch nicht nur Grönemeyer lobt das Zitronenwasser. Zahlreiche Studien und Experten weisen ebenso auf die positiven Effekte hin. So hilft Zitronensaft etwa beim Abnehmen, da es die Verdauung anregt, verbessert das Hautbild, da es Kollagen bildet, und die Inhaltsstoffe Kalzium, Kalium und Magnesium unterstützen die Gehirnfunktion. Ein Glas von dem Wundermittel beweist sich also als ein echter Allrounder. Ein tägliches Must-have um gesund zu bleiben.