Weihnachtsstress: Diese ultimativen SOS-Stresskiller helfen sofort

Brennpunkt Advent: Diese Super-Tools bauen Ärger, Wut, Unruhe oder auch das Gefühl nicht mehr richtig durchatmen zu können, sofort ab.

Eine weitere Weihnachtsfeier-Einladung flattert in den digitalen Briefkasten. Noch eine liebe Bekannte lädt zum vorweihnachtlichen Beisammensein. Die Termine mit Familie & Co. werden zum Jonglierakt im Kalender. Und die Geschenkeliste ist noch nicht annähernd abgearbeitet...

Es ist wohl wieder so weit: Weihnachten hat uns fest im Griff. Schon vor vielen Jahren hat der Stress die Besinnlichkeit abgelöst und verlangt nach konstantem Gasgeben. Umso wichtiger ist es, sich JETZT einige wirksame SOS-Strategien zuzulegen, die Ärger, Wut, Unruhe oder auch das Gefühl nicht mehr richtig durchatmen zu können, sofort abbauen. Unser Versprechen: Mit diesen drei Hacks wird dieses Jahr alles anders!

1. Die Atmung: So wird sie zur Medizin

Nichts klappt, alle wollen etwas von Ihnen und Sie haben nur noch Wut im Bauch? Dann atmen Sie am besten genau dorthin! Um bei psychischer Überbelastung ein Gefühl von Atemnot und eine Panikattacke zu vermeiden, atmet man am besten ganz tief in den Bauch. Das beruhigt sofort das angespannte Nervensystem.

So klappt’s: Augen schließen, Hände auf den Bauch legen und ein paar Minuten lang ein- und ausatmen, sodass man sehen kann, wie sich die Bauchdecke hebt und wieder senkt. Unser Zusatztipp sobald sich der Atem beruhigt hat: Atmen Sie doppelt so lang aus wie ein (auf zwei ein, auf vier aus). Atmen Sie durch die Nase ein und durch den Mund aus - besonders Stress reduzierend.

2. Die Gedanken: Kontrolle übernehmen

Egal ob belastende Mini-Probleme oder tiefgreifende Krise innerhalb der Familie: Man kann seine Krisengrenze erhöhen, indem man sich in einer belastenden Situation das „Worst-Case-Szenario“ vorstellt, also den schlimmstmöglichen Ausgang einer Situation explizit durchdenkt, statt davor zurückzuweichen. Dann überlegt man: Was werde ich tun, falls das passiert. Gibt es eine Lösung, wie kann ich diese Situation trotzdem gut überstehen? So erlangen Sie blitzschnell Kontrolle über Ihre Situation – ein beruhigendes Gefühl.

3. Unsere Füße: Eine runde um den Block gehen

Ein Spaziergang hilft immer! Wenn sich Ärger breitmacht oder einfach gerade etwas Zeit übrig ist, dann ab an die frische Luft! Gehen, walken, joggen oder radeln bauen Stress ab und stärken (Anm.: regelmäßig durchgeführt) sogar unsere allgemeine Stressresistenz, die sogenannte Resilienz. Für den Motivationsschub sorgen Schrittzähler - schon 5.000 Schritte pro Tag können das Wohlbefinden deutlich steigern.

Wer hilft mir, wenn alle feiern?

In psychischen Krisen kann man hier telefonische, unbürokratische, professionelle Hilfe kriegen: Sozialpsychiatrischer Notdienst Wien: Tel.: 01 31330 (0 bis 24 Uhr)



Österreichweit: