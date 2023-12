Gegen Stress: Diese Songs sorgen für Entspannung

In der Vorweihnachtszeit ist der Stresspegel bei vielen am höchsten. Aber laut einem britischen Forscherteam gibt es 10 Songs, die gestresste Menschen besonders beruhigen sollen – also, reinhören und Stress abbauen!

An den Tagen vor Weihnachten kann man sich beinahe schon glücklich schätzen, wenn man zehn Minuten zum Atmen findet. Ein voller Terminkalender, Deadlines im Job und der typische Vorweihnachtswahnsinn machen die besinnlichste Zeit des Jahres schnell zur stressigsten. Wenn dann auch noch das Urlaubsprogramm minutiös durchgeplant ist, ist ein Kollaps irgendwann vorprogrammiert. Gegen Stress Was also tun? Bis zu einem gewissen Grad kann man das Stresslevel selbst reduzieren. Hinterfragen Sie Ihren Alltag und nehmen Sie den Druck raus, wo Sie nur können – trennen Sie sich von unnötigem Ballast und setzen Sie Prioritäten. Oft tun wir nämlich Dinge, von denen wir nur denken, dass wir sie tun müssten oder wir organisieren uns nicht richtig. Wissenschaftlich bewiesen: Musik wirkt Stress entgegen Wer auf der Suche nach S.O.S.-Entspannung ist, kann sich mithilfe von Musik quasi selbst therapieren. Laut eines britischen Forscherteams gibt es einen bestimmten Song, der Stress messbar um 65 Prozent senken kann. Bereits seit Jahren erprobt das Team von „Mindlab International“ Möglichkeiten, die menschliche Psyche gezielt auf Entspannung zu trimmen. In einer Studie zur Stressreduktion stellten die Forschenden fest: Der Song „Weightless“ von Marconi Union, einer Gruppe von Ambient-Musikern aus Manchester, wirkt sich besonders entspannend auf die menschliche Psyche aus. Die Komposition ist ganze acht Minuten lang und soll Stress um mehr als die Hälfte reduzieren. Zudem mindert er innere Unruhe, tiefe Ängste und große Zweifel. Deutlicher Rückgang von Blutdruck sowie Herz- und Atemfrequenz durch „Weightless“ Im Rahmen der Studie werteten die Forschenden die Gehirnaktivität der Probanden aus, die Rätsel oder andere stressauslösende Aufgaben unter Zeitdruck erledigten. Im Hintergrund lief dabei die ganze Zeit unterschiedliche Musik. Neben der Gehirnaktivität wurden weitere physiologische Parameter - etwa Puls- und Atemfrequenz sowie der Blutdruck - gemessen. Wie sich herausstellte, senkte kein anderer Song in der Studie das Stresslevel der Probanden effizienter als „Weightless“. Daneben verzeichneten die Probanden einen Rückgang von Blutdruck sowie Herz- und Atemfrequenz um 35 Prozent. Ebenfalls erfolgreich: das Stück „Electra“ von Airstream, das mit 54 Prozent der Stresslevel-Reduktion auf dem zweiten Platz der Anti-Stress-Songs landete. Insgesamt identifizierte die Studie 10 Entspannungs-fördernde Songs. Diese 10 Songs senken das Stresslevel nachweislich Egal, ob Sie in der vollgestopften Straßenbahn zerquetscht werden, die Kinder Sie den ganzen Tag auf Trab halten oder der Chef Sie wieder zur Weißglut treibt – Kopfhörer aufsetzen und die Anti-Stress Playlist anmachen: „Weightless“ von Marconi Union „Electra“ von Airstream „Mellomaniac (Chill Out Mix)“ von DJ Shah „Watermark“ von Enya „Strawberry Swing“ von Coldplay „Please Don't Go“ von Barcelona „Pure Shores“ von All Saints „Someone Like You“ von Adele „Canzonetta Sull'aria“ von Mozart „We Can Fly“ von Rue du Soleil (Café Del Mar)