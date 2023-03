× Vorteile und Tücken von Heilpflanzen

Die Kräuter-Expertin Stephanie Neuner kennt die Vorteile und Tücken der Heilpflanzen. Hier teilt sie ihre besten Tipps, wie man ihre Wirkung zunutze machen können.

1. Täglich 2 bis 3 Liter Wasser

Unser Organismus besteht zu 70 Prozent aus Wasser. Werden die Zellen ausreichend mit Wasser versorgt, können Prozesse im Körper reibungsloser funktionieren. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wirkt sich positiv auf den Stoffwechsel, Immunsystem, Vitalität und Produktivität aus.

2. Geschmacks-Booster

Wer kein Wasser mag, kann auch zu Tee greifen. Diese "verfeinern" unser Wasser nicht nur mit Geschmack, sondern enthalten auch wichtige Wirk- und Inhaltsstoffe - win-win!

3. Mit Maß und Ziel

Jeden Tag eine Tasse Pfefferminztee? das ist mit Vorsicht zu genießen. Es gilt: Alles, was eine Wirkung hat, hat auch Nebenwirkungen. Einzelkräuter sollten idealerweise nur 2 bis 3 Wochen am Stück eingenommen werden.

4. Bitte Bio

Eigentlich sollte Biolandbau die Regel sein. Das ist leider nicht der Fall. Deshalb vor allem bei häufig konsumierten Lebensmitteln darauf achten!

5. In Bewegung bleiben

Regelmäßige Bewegung ist wichtig – genauso wie Ruhephasen nach dem Sport. Essentielle Öle von Wacholder, Edeltanne, Eukalyptus und Rosmarin unterstützen die Muskelregeneration.

6. Vorsorge



Der Körper kann viel einstecken, wenn er aber genug hat, ist der Weg zurück zum Wohlbefinden oft ein langer. Eine bewährte Form der Vorsorge sind 2-, 3-wöchige Natur-Kuren, die im Frühling und Herbst durchgeführt werden.

7. Nachsorge



Besonders nach schwereren Infekten ist es empfehlenswert, noch 2 bis 3 Wochen spezielle Kräutertees für die Atemwege zu trinken. Nach Operationen ist es gut, die Filterorgane Nieren und Leber natürlich zu aktivieren. So regeneriert der Körper leichter.

© CHRISTOPH ASCHER ×

Steckbrief: Stephanie Neuner

Familie Neuner gilt mit über 130 Jahren Erfahrung als die Kräuterexperten Österreichs. Stephanie Neuner führt das Unternehmen aus Tirol bereits in 5. Generation. Ihr Fokus sind wirksame und nachhaltig produzierte Kräuter- und Naturprodukte in höchster Qualität sowie das fundierte Wissen um die Wirkung von Heilpflanzen. Gemeinsam mit ihren Mitarbeiter: innen ist es ihr ein großes Anliegen, die Menschen in ihrer aktuellen Lebenssituation abzuholen und dabei zu begleiten, gesund und vital zu bleiben oder wieder zu werden. www.neuners.com