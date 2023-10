Schlaf-Tipps: So wachen Sie morgens erholt auf

Der Neurologe Dr. Stefan Seidel hat sich vor allem auf das Thema „Schlaf“ spezialisiert. Mit gesund&fit teilt er sieben Expertentipps, wie Sie sich effektiver regenerieren können.

1. Frühstück

Ein Müsli mit Früchten führt einen angenehm nachhaltigen Sättigungseffekt herbei und gibt Ihnen ausreichend Energie für die erste Tageshälfte. Ausreichend Flüssigkeit am Morgen stärkt Ihren Kreislauf.

2. 90 Minuten Arbeit

Unser Gehirn ist in Zyklen von ca. 90 Minuten wechselnd leistungsfähig. Eine kurze Erholungspause in diesen Abständen steigert unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit.

3. Gelassenheit

Kaiser Mark Aurel hat bis zu 3 Wochen lang nicht auf seine Post reagiert. Sie müssen es ihm nicht gleichtun, aber Dinge zu „überschlafen“ zahlt sich langfristig auch für Sie aus.

4. Fokus auf mich

Es ist eine Illusion, zu glauben, wir haben alles in der Hand. Wir können lediglich unser eigenes Denken, Fühlen und Handeln steuern.

5. Handy weg

Die Nacht dient der Ruhe und Erholung. Wir brauchen eine bewusste und mehr oder weniger lange zeit der Entspannung und des Abschaltens.

6. Me-time

Widmen Sie sich täglich zumindest 10 Minuten einer Sache, die Ihnen persönlich Freude macht. Musik machen, Singen, Sport treiben, Malen, Kochen usw. Darin können wir spüren, wer wir sind.

7. Yoga vor dem Schlafengehen

Bahnen Sie mit einer Dehnungs-/Yogaroutine den Schlaf an. Beim Dehnen der Muskulatur spüren wir körperlich all das, was sich tagsüber angesammelt hat und können es im Ritual der Yogapraxis bewusst loslassen.