Oft unterschätzt: Diese Lebensmittel sind schlecht für die Zähne

Dass Zucker unseren Zähnen schadet und Karies verursachen kann, ist längst bekannt. Doch auch andere Lebensmittel können für die Zähne gefährlich sein und diese stecken sogar in vermeintlich gesunden Gerichten.

Schon als Kind wurde uns immer eingeredet: Wenn man zu viele Süßigkeiten isst, bekommt man Karies und der Zahnarzt wird bohren müssen. Bei einem übermäßigen Zuckerkonsum mag das auch stimmen, jedoch gehören auch einige gesunde Lebensmittel zu den Zahnschmelzkillern, die mindestens genauso gefährlich sind und oft unterschätzt werden.

Diese überraschenden Lebensmittel sind schlecht für die Zähne

Zitrusfrüchte

Zitrusfrüchte sind zwar gesund, enthalten jedoch sehr viel Fruchtsäure. Diese Säuren erweichen den Zahnschmelz oberflächlich und er verliert an Dicke. Ist die schützende Schmelzschicht verschwunden, kann es passieren, dass die Zähne sehr empfindlich auf Wärme und Kälte reagieren. Wer Zitrusfrüchte isst, sollte eines unbedingt beachten: Putzen Sie Ihre Zähne nicht direkt nach dem Verzehr, damit Sie die erweichte Schmelzoberfläche nicht einfach "wegbürsten".

Salatdressing

Überraschenderweise taucht auch der vermeintlich gesunde Salat auf dieser Liste auf. Die Zutaten wie Tomaten oder Gurken sind unbedenklich, doch das Problem ist das Dressing. Wenn im Salat Essig enthalten ist, kann dieser den Zahnschmelz aufweichen. Noch gefährlicher ist die Kombination aus säure- und zuckerhaltigen Lebensmitteln. Wer nach einem Salat etwas Süßes isst, erhöht das Risiko auf Karies deutlich.

Nicht jedes Essen, das als gesund angepriesen wird, ist auch gut für die Zähne. © Getty Images ×

Spinat

Kaum zu glauben aber wahr: Auch Spinat kann die Zähne angreifen. Zwar ist das grüne Blattgemüse sehr gesund und stärkt die Knochen, jedoch ist in Spinat auch Oxalsäure enthalten. Diese entzieht dem Zahnschmelz das wichtige Calcium. Wer das vermeiden möchte, sollte Spinat nicht pur, sondern kombiniert mit kalziumhaltigen Produkten, wie etwa Obers genießen. Zudem sinkt durch das Kochen der Gehalt der Oxalsäure und ist dadurch harmlos für die Zähne.

Energy-Drinks

Auch Energy-Drinks sind besonders säurehaltig und schädlich für die Zähne. Besonders heikel: Nippt man über eine längere Zeit an einem Getränk, kann man den Zahnschmelz regelrecht auflösen. Auch in alkoholischen Getränken wie Sekt oder Wein ist Säure zu finden.

Bananen, Datteln und Co.

Alle klebrigen Lebensmittel wie Bananen, Datteln, Kuchen und Co. kleben förmlich an den Zähnen. Je länger sie in der Mundhöhle bleiben, desto einfacher können sich Bakterien vermehren. Diese können die Zähne angreifen und ihnen schaden. Deshalb empfiehlt es sich, nach dem Verzehr den Mund gründlich auszuspülen oder die Zähne zu putzen.

Kaffee und Tee

Kaffee gehört für die meisten Menschen am Morgen einfach dazu. Doch leider sorgt das koffeinhaltige Getränk für unschöne Verfärbungen auf den Zähnen. Das gleiche gilt auch für Tee, denn auch hier lagern sich Gerbstoffe auf dem Zahnschmelz ab, was zu braunen Flecken führt.