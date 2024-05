× Diese Lebensmittel sind ein Must-have im Sommer

Die Luft steht, die Sonne glüht auf uns herab und an warmes Essen ist so gar nicht zu denken. Wozu greifen wir dann im Sommer am besten, um uns auch von innen abzukühlen, wenn der Pool oder das Meer mal nicht in griffnähe sind?

Im Sommer gibt es eine Vielzahl von Lebensmitteln, die besonders erfrischend, nahrhaft und köstlich sind. Hier sind einige meiner Must-have-Lebensmittel und warum ich sie so super finde! 1. Wassermelone © Getty Images × Die Wassermelone ist ein unverzichtbares Sommerobst, da sie zu über 90% aus Wasser besteht und daher hervorragend dazu beiträgt, den Körper hydratisiert zu halten. Sie ist außerdem reich an Vitamin C, Vitamin A und Antioxidantien, die die Immunfunktion unterstützen und die Hautgesundheit fördern.

2. Gurken © Getty Images × Gurken sind leicht verdaulich, erfrischend und kalorienarm. Und: wunderbar kühlend. Sie enthalten viel Wasser und hydrieren den Körper von innen. Gurken enthalten auch Antioxidantien und Vitamin K, die zur Knochengesundheit beitragen. Außerdem kannst du Gurkenscheiben einfrieren und sie auf deine Augen legen – ein beauty hack und Kühlungs-hack in einem!

Darum sind Bananen die ultimativen Fettkiller Bananen haben zwar einen hohen Zuckergehalt. Trotzdem wirken sie sich positiv auf eine schlanke Linie aus. Warum das so ist, lässt sich in drei Punkte zusammenfassen. 2. Gurken © Getty Images × Gurken sind leicht verdaulich, erfrischend und kalorienarm. Und: wunderbar kühlend. Sie enthalten viel Wasser und hydrieren den Körper von innen. Gurken enthalten auch Antioxidantien und Vitamin K, die zur Knochengesundheit beitragen. Außerdem kannst du Gurkenscheiben einfrieren und sie auf deine Augen legen – ein beauty hack und Kühlungs-hack in einem! 3. Beeren © Getty Images × Frische Beeren schmecken besonders jetzt wahnsinnig gut und schön süß. Aber: Beeren sind auch reich an Antioxidantien, Ballaststoffen und Vitaminen. Sie sind nicht nur köstlich, sondern auch vielseitig einsetzbar. Beeren können als Snack genossen, in Smoothies gemischt, über Joghurt gestreut zu Salaten hinzugefügt oder zur allseits beliebten NiceCream (Beeren und Bananen tiefgekühlt, Joghurt und/oder Skyr im Mixer vermischt) verarbeitet werden. Sie schmecken nicht nur himmlisch, sie unterstützen außerdem die Herzgesundheit, die Verdauung und das Immunsystem. 4. Maiskolben © Getty Images × Wer liebt ihn nicht – Maiskolben mit etwas Butter vom Grill? Das schreit förmlich nach Sommer. Er schmeckt aber nicht nur, denn Mais ist ebenfalls reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen wie Vitamin C, Magnesium und Kalium. Er ist eine gute Quelle für Energie und trägt zur Gesundheit von Haut, Augen und Verdauungssystem bei. 5. Tomaten © Getty Images × Tomaten und Sommer gehen Hand in Hand. Wir alle lieben frische, fleischige, aromatische, gut riechende und noch besser schmeckende Tomaten im Sommer. Und: Sie sind in der Sommerküche vielseitig einsetzbar! Von Tomaten Mozzarella über Gazpacho bis hin zur Bruschetta und dem Sugo für unsere Pasta. Ein Traum. Tomaten bieten noch dazu eine Fülle von Nährstoffen wie Vitamin C, Kalium, Folsäure und Antioxidantien wie Lycopin. Sie unterstützen die Herzgesundheit, die Hautgesundheit und das Immunsystem. Nutzen wir also den Sommer, um uns zu entspannen und die saisonale Obst- und Gemüsevielfalt zu genießen. Damit wir uns aber auch im Sommer auf ein gutes Essen freuen und nicht überhitzen, sollten wir eben vermehrt zu den sommerlichen Lebensmitteln greifen. Mehr zu diesem Thema findest du auf der Webseite unserer Kolumnistin Ursula Vybiral, www.easyeating.at