× Kaffee hilft beim Abnehmen - unter einer Bedingung

Schon seit einiger Zeit wird behauptet, dass Kaffee beim Abnehmen unterstützt. Nun hat eine große Studie diese Annahme bestätigt - allerdings nur, wenn man bei der Zubereitung etwas beachtet.

Kaffee ist in Österreich sogar noch beleibter als Wasser. Mit 150 Litern pro Person und Jahr ist Kaffee das meist-konsumierte Getränk in Österreich. Die Tendenz ist seit Jahren steigend. Eine große Studie aus den USA hat nun weitere Belege dafür geliefert, dass Kaffee auch beim Abnehmen unterstützen kann. Aber nur dann, wenn er ungesüßt getrunken wird. Eine andere Zutat hat laut der Studie keinen Einfluss auf die Zunahme.

Wirkung von Kaffee beim Abnehmen

Mehrere Studien zeigen die positiven Wirkungen von Kaffee auf die Gesundheit. Die allgemeine Annahme lautet: Kaffee kurbelt den Stoffwechsel an und hilft so zusätzliche Kalorien zu verbrennen. Doch nun haben Forschende erstmals in einer Langzeitstudie mit Tausenden von Patientendaten gezeigt, dass Kaffee dabei hilft, Gewicht zu verlieren, wenn man ihn ungesüßt trinkt.

Daten von über 150.000 Proband:innen zum Kaffeekonsum

Die Forschenden wollten herausfinden, welche Zusammenhänge es zwischen der Menge des getrunkenen Kaffees, des eingenommenen Koffeins sowie weiterer Zusätze wie Zucker und Milch und dem Körpergewicht der Konsument:innen gibt. Für ihre Untersuchung griffen sie auf Daten von drei großen Studien zurück. Darin wurden 48.891 Proband:innen aus der „Krankenschwestern-Gesundheitsstudie 1“ sowie 83.464 Probanden aus der „Krankenschwestern-Gesundheitsstudie 2“ eingeschlossen. 22.863 weitere Personendaten kamen aus einer Studie mit Beschäftigten im US-Gesundheitswesen.

Die Teilnehmer:innen der Studie mussten per Fragebogen Angaben zu ihren Essens- und Trinkgewohnheiten machen. Die Daten der einzelnen Proband:innen wurden über einen Zeitraum von vier Jahren gesammelt. Darin wurde festgehalten, wie viel Kaffee sie tranken, ob es koffeinhaltiger oder koffeinfreier Kaffee war und wie der Kaffee zubereitet wurde.

Kaffee ohne Zucker hilft beim Abnehmen

Die Forschenden der Studie analysierten den Zusammenhang zwischen dem Kaffeekonsum und dem Gewicht der Teilnehmer:innen. Dabei stellten sie fest, dass eine zusätzliche Tasse ungesüßten schwarzen Kaffees täglich mit einer Gewichtsabnahme von etwa 0,12 Kilogramm verbunden war. Wer also mehrere Tassen schwarzen Kaffees täglich trinkt, profitiert von einem leichten Abnehmeffekt.

Die Proband:innen der Studie, die täglich lediglich einen Teelöffel Zucker hinzufügten, hatten im Schnitt eine Gewichtszunahme von 0,09 Kilogramm. Somit sorgt jeder weitere Teelöffel Zucker im Kaffee für eine Gewichtszunahme. Die Studie zeigt daher deutlich, dass nur ungesüßter Kaffee beim Abnehmen helfen kann.

Milchkaffee schadet der Figur nicht

Auch interessant: Laut der Studie sorgen weder Milch, Sahne noch Kaffeeweißer als Zutaten für eine Gewichtszunahme.

Auch koffeinfreier Kaffee wirkt sich positiv auf das Abnehmen aus

Besonders spannend ist jedoch die Tatsache, dass laut der Studie selbst koffeinfreier Kaffee für eine Gewichtsabnahme sorgt, solange dieser ebenfalls ungesüßt ist. Denn bislang galt das Koffein als hauptverantwortlich für den Abnehmeffekt, da es den Stoffwechsel ankurbelt. Warum auch koffeinfreier Kaffee für einen Abnehmeffekt sorgt, erklärt die Studie leider nicht. Hier bedarf es weiterer Studien, um die genaue Wirkung von koffeinfreiem Kaffee im Unterschied zu koffeinhaltigem Kaffee zu erkunden.