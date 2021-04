× Experten im Talk: Das war der 2. Gesund&Fit-Tag

Renommierte Gesundheitsexperten klärten beim 2. GESUND&FIT TAG über brandaktuelle Themen auf. Alle Highlights:

Österreichs neues TV-Gesundheitsformat – der GESUND&FIT TAG – ging ob überwältigender Resonanz des Publikums in die zweite Runde. Der Schwerpunkt lag diesmal auf den brandaktuellen Gesundheitsthemen abseits von Corona. Die Pandemie ist nämlich nicht nur per se eine Gefahr für unsere Gesundheit – der Fokus auf die Bekämpfung des Virus lässt die Prävention und Behandlung von chronischen Erkrankungen und häufigen Beschwerden in den Hintergrund rücken.

Diashow: Gesundheitsexperten beim 2. GESUND&FIT TAG 1/4 © Artner Der FA für Kinder- und Jugendheilkunde (an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am AKH Wien) teilte Tipps, wie man Alltags- und Freizeitverletzungen selbst richtig versorgen kann.

2/4 © Artner DDr. Dietmar Rösler (NUTROPIA PHARMA) hat es sich zum Ziel gesetzt mit der Aufklärung über eine neue Therapie Allergikern Linderung zu verschaffen.

3/4 © Artner Die Expertin zeigt Möglichkeiten auf, das Dabetes-/ Blutzuckermanagement leichter und alltagstauglicher zu gestalten und gibt somit wirkungsvolle Werkzeuge für ein langes, erfülltes Leben in die Hand.

4/4 © Artner Mario Zuzan (Alcon) verriet, wie man den von Stress geplagten Augen Linderung verschafft.

Das waren die Themen

Die gesund&fit-Experten schufen in spannenden Interviews auf oe24.TV nicht nur Bewusstsein für wichtige Vorsorge- und Therapiemaßnahmen, sondern teilten auch ihre besten Praxistipps für mehr Gesundheit, Wohlbefinden, Lebensqualität und Vitalität.

Behandelt wurden im Rahmen der eineinhalbstündigen Sendung unter anderem drei der häufigsten Volksleiden: Allergie (eine Million sind hierzulande betroffen), Diabetes (Österreich zählt 800.000 Diabetiker) und das „Trockene Auge“ – eine Beschwere, die jeder kennt, der viel vorm Bildschirm sitzt. Allgemeinmediziner und Nährstoffspezialist DDr. Dietmar Rösler hat es sich zum Ziel gesetzt mit der Aufklärung über eine neue ernährungsmedizinische Therapie Allergikern Linderung zu verschaffen.

DDr. Dietmar Rösler im Studio bei Volker Piesczek



„In einer Zeit, in der mehr als jeder 3. Österreicher an einer Allergie leidet, ist es angezeigt, eine nebenwirkungsfreie und kausale Lösung des Problems anzubieten. Die Ernährungsmedizin kann das“, so Rösler.

Brandaktuelle Gesundheitsthemen

Für reibungslose Home-Office-Tage sollen die Tipps von Mario Zuzan sorgen. Er klärte über sanfte Hilfe bei juckenden, brennenden und geröteten Augen auf. Im Anschluss ging es im Gespräch mit Mag. Karin Reitz um „Freiheit trotz Diabetes“.

Experte Mario Zuzan im oe24.TV-Studio



Mag. Karin Reitz im Talk mit Volker Piesczek.



Einem weiteren hochspannenden Themengebiet widmete sich DDr. Michael Wagner. Der Kinderarzt klärt über Erste Hilfe auf und verriet wertvolle Praxistipps zur Wundversorgung bei Klein und Groß.

DDr. Michael Wagner im Talk.



