Erste Ausgabe des GESUND&FIT TAG

Gesund, fit & stark bleiben trotz Corona-Krise! Österreichs renommierte Gesundheitsexperten teilen am 27. Februar ihre besten Gesundheitstipps auf oe24.TV. Was Sie am Health-Day alles erwartet.

Was bringt die Corona-Impfung? Wie geht gute Ernährung wirklich? Wie halte ich mich trotz Lockdowns in Form? Was tut mir und meiner Familie nun ­besonders gut? Und wie bleibe ich ­möglichst lange gesund, vital und jung? Diese und viele weitere brandaktuelle Fragen beantworten Österreichs renommierteste Gesundheitsexperten Woche für Woche im Health-Magazin gesund&fit (immer montags). Am 27. ­Februar haben Sie nun erstmals auch die Möglichkeit, sich von den gefragten ­Spezialisten live via oe24.TV beraten zu lassen.





Geballte Expertise . Ab 15 Uhr begrüßt Sie beim 1. GESUND&FIT TAG das Who’s who der Gesundheitsbranche. Zu Gast im oe24.TV-Studio ist unter anderem der bekannte Gynäkologe Dr. Armin Breinl. Der Grazer Mediziner und Unternehmer nimmt sich dem Thema Wunschbaby in Zeiten von Corona an. Er verrät, wie man seinen Kinderwunsch auf natürliche Weise unterstützen kann, ab wann der Mediziner nachhelfen sollte und wie maßgeblich die richtige Ernährung die Fruchtbarkeit – bei Frau und Mann (!) – beeinflussen kann. Dem ­Thema Ernährung widmet sich auch Bestsellerautorin Sasha Walleczek. Die diplomierte Ernährungstherapeutin teilt ihre besten Tipps rund um Immunsystemstärkung, Nachhaltigkeit und günstig hochwertig kochen.

Diashow: GESUND&FIT TAG 2021 1/5 © Kernmayer Die Ursapharm-Geschäftsführerin teilt ihre Expertise in Sachen lebenslange Augengesundheit.

2/5 © beigestellt Der bekannte Gynäkologe und Unternehmer (2B) klärt im TV-Talk über Kinderwunsch in Zeiten von Corona auf und teilt seine besten Ernährungstipps.

3/5 © Thomas-Ramstorfer Dr. Christine Reiler: Die TV-Medizinerin und Expertin für Naturheilkunde – Botschafterin der Luxus-Natur-Kosmetikmarke Master Lin – verrät ihre Schönheits-Geheimnisse.

4/5 © beigestellt Der Gründer von BM Health hat sich der Vorbeugung und Therapie der gefürchteten Alzheimer-Krankheit und anderen Demenzen verschrieben. Im „gesund&fit“-Talk informiert er über neue Möglichkeiten.

5/5 © beigestellt Die diplomierte Ernährungstherapeutin – sie ist Bestsellerautorin von sechs Büchern – verrät, wie man gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit verbindet und dabei das Immunsystem stärkt. GESUND&FIT TAG 2021 ×

Talks

Die Sehkraft steht im Interview mit Dagmar Rath im Fokus. Homeoffice und trockene Winterluft führen zu teils sehr unangenehmen Beschwerden der Augen. Die Expertin verrät Strategien zur raschen Linderung und zum Schutz vor Augenschäden.





Anti-Aging-Geheimnisse. Mit Spannung erwartet werden auch die Talks zum Thema „jung bleiben“. O. Univ.-Prof. i.R. Mag. Dipl.-Ing. Dr. Christian Noe greift das Thema geistige Gesundheit auf. Der Forscher teilt neue Erkenntnisse, die zum Erhalt der Leistungsfähigkeiten bis ins hohe Alter beitragen können. Um Schönheit von innen und außen kümmert sich TV-Ärztin und Hausmittel-Expertin Dr. Christine Reiler. Sie hält wertvolle Tipps aus der TCM für natürlich schöne Haut parat.