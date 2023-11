Diese Lebensmittel verursachen Mundgeruch

Wer unter Mundgeruch leidet, sollte diese 5 Lebensmittel meiden.

Zwiebeln, Lauch, Knoblauch: es gibt einige Lebensmittel, die Mundgeruch auslösen. Deshalb denkt man sie vor wichtigen Gesprächen oder Dates gleich mit und vermeidet eine unangenehme Note. Was man dabei allerdings vergisst: Die Klassiker sind nicht die einzigen Lebensmittel, von denen man Mundgeruch bekommt.

Auch Fleischessern wird immer wieder ein schlechter Mundgeruch unterstellt. Studien belegen sogar, dass Menschen die sich vegetarisch oder vegan ernähren besser riechen. Welche Lebensmittel wirken sich also außer Knoblauch und Co. schlecht auf den Atem aus?

Diese 5 Lebensmittel verursachen Mundgeruch

1. Eier

Eier haben einen hohen Proteinanteil. Dadurch können sich Bakterien ernähren, vermehren und für üble Gerüche aus dem Mund sorgen. Das Eiweiß setzt sich im Mund ab und begünstigt das entsprechend unangenehme Aroma.

2. Käse

Viele Käse-Sorten haben einen hohen Schwefel-Anteil, der sich negativ auf den Mundgeruch auswirkt. Davon sind vor allem stark aromatische Arten betroffen. Doch nicht nur das sorgt dafür, dass man nach dem Verzehr von Käse aus dem Mund stinkt. Auch bei Käse hat das enthaltene Eiweiß einen Einfluss.

3. Erdnüsse

Erdnüsse enthalten Methanthiol, was ebenfalls Mundgeruch begünstigt. Dieser Stoff legt sich auf Zunge und Gaumen ab, sorgt einerseits für einen schlechten Geschmack und andererseits für einen stinkenden Atem. Auch die Essigsäure ist nicht förderlich und verstärkt den Effekt.

4. Fleisch

Vor allem rotes Fleisch kann Mundgeruch verursachen. Dieser Effekt ist auf die lange Verdauungszeit zurückzuführen, die Gase im Körper entstehen lässt. Darüber hinaus kann der schlechte Geruch auch über die Haut freigesetzt werden – in diesem Fall bemerken Fleischesser eine erhöhte Schweißproduktion.

5. Kaffee

Als beliebtestes Heißgetränk am Morgen ist Kaffee nicht unbedingt hilfreich gegen den Mundgeruch nach dem Aufstehen. Auch hier ist der Stoffwechsel schuld an den schlecht riechenden Aromen. Außerdem trifft der Kaffee meistens auf Essensreste an den Zähnen, bildet in der Konstellation Schwefel und verstärkt den Mundgeruch.