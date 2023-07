Diese Getränke sind an heißen Tagen besser als Wasser

Im Sommer ist viel trinken besonders wichtig. Das wissen wir alle. Aber ist Wasser dabei immer die beste Option? Wir klären auf.

An heißen Sommertagen steigt das Risiko der Dehydration, daher ist es besonders wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Wasser ist für viele die erste Wahl. Es ist zucker- und kalorienfrei, im Gegensatz zu zuckerhaltigen Getränken, die uns zusätzlich dehydrieren können. Doch ist Wasser auch wirklich immer die beste Option, um an heißen Tagen hydriert zu bleiben?

Wasser-Alternative im Sommer: Milch

Laut Ron Maughan, Professor an der School of Medicine der Universität St. Andrews, kann Milch im Sommer sogar effektiver wirken als Wasser, da sie von Natur aus Salz und Laktose enthält, einen Zucker, der die Wasseraufnahme im Darm fördert. Kokosnusswasser ist ebenfalls wirksam, da es Salz, Kalium und Kohlenhydrate enthält. Milch ist außerdem reich an Elektrolyten und Makronährstoffen, die dazu beitragen, dass der Körper Flüssigkeit besser aufnehmen und speichern kann.

Sportgetränke im Sommer - sinnvoll oder nicht?

Sportgetränke enthalten Kohlenhydrate, hauptsächlich in Form von Zucker. Für Personen, die den ganzen Tag im Büro sitzen, sind Sportgetränke in der Regel nicht notwendig. Allerdings zeigen Studien, dass Sportgetränke, die Elektrolyte wie Natrium, Kalium, Magnesium und Kalzium enthalten, uns sogar besser mit Flüssigkeit versorgen können als Wasser.

Professionelle Sportlerinnen und Sportler verlieren beim Sport große Mengen Schweiß und müssen daher die verlorenen Elektrolyte ersetzen. Für den Rest von uns ist es jedoch nicht unbedingt erforderlich, Sportgetränke zu konsumieren, um hydriert zu bleiben. Eine ausgewogene Ernährung, einschließlich der üblichen Getränke, sollte ausreichend Flüssigkeit liefern.

Das richtige Trinkverhalten

In den meisten Fällen ist Leitungswasser ausreichend. Aber es ist nicht nur wichtig, was wir trinken, sondern auch wie wir es tun. Um zu vermeiden, dass wir unsere Nährstoffe beim häufigen Toilettengang ausschwemmen, sollten wir beachten, einen Liter Wasser nicht in kurzer Zeit herunterzuschlingen, sondern unseren Wasserkonsum über den Tag zu verteilen. Wasser sollte bewusst zu jeder Mahlzeit getrunken werden, da der Körper die Flüssigkeit langsam aufnehmen und speichern kann. So gelangt sie dorthin, wo sie benötigt wird, um den Körper mit Flüssigkeit zu versorgen, anstatt direkt in die Blase zu gelangen und eine erhöhte Urinproduktion zu verursachen.