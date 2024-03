× Die besten Tipps, um sich auf die Wechseljahre vorzubereiten

Zwar wird dieses Thema oft vernachlässigt, doch Frauen können und sollten sich aktiv auf die Menopause vorbereiten. Eine Ärztin klärt auf, wie der Übergang so reibungslos wie möglich gestaltet werden kann.

Die Veränderungen im Hormonspiegel während der Menopause verursachen typischerweise Beschwerden wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Blasenprobleme, Muskel- und Gelenkschmerzen, psychische Verstimmungen und Co. Fehlende Unterstützung und mangelnde Bewältigungsmöglichkeiten für die Symptome können sich auch negativ auf die körperliche und geistige Gesundheit der Frauen auswirken. Die Aufklärung darüber kann Frauen helfen, diesen neuen Lebensabschnitt gesund zu bewältigen.

Ein natürlicher Wandel

Die Menopause ist laut Univ.-Prof. Dr. Doris Maria Gruber, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe ein evolutionäres Programm, das in uns verankert ist. Es ist ein natürlicher Teil des weiblichen Lebenszyklus. „Man kann die Wechseljahre als eine Art Rückabwicklung der Pubertät betrachten, bei der das gesamte Fortpflanzungssystem auf null zurückgefahren wird. Während in der Pubertät die Fertilität begründet wird, erfolgt in diesem Lebensabschnitt eine beinahe Stilllegung der hormonellen Prozesse“, so die Medizinerin. Dieser Lebensabschnitt kann mit Beschwerden verbunden sein. Es gibt jedoch Möglichkeiten, diese zu mildern.

Prepare For Menopause

Lebensstil anpassen

© Getty Images ×

„Es ist wichtig, Frauen die Angst vor den Wechseljahren zu nehmen“, so Prof. Gruber. Sind Frauen gut informiert, können sie sich gezielt auf diese Lebensphase vorbereiten. Richte man frühzeitig seine Lebensstilfaktoren bereits in jungen Jahren auf Gesundheit aus, erlebe man auch grundsätzlich meistens eine gesunde Pubertät, eine gesunde, fruchtbare Phase und eine gesunde Menopause sowie ein gesundes Alter. Frauen sollten sich bewusst sein, dass es wichtig ist, auch in ihren Zwanzigern und Dreißigern gesund zu leben. Darüber hinaus ist dies die fruchtbarste Zeit für die Familienplanung.

Achtsamkeit

Im Übergangsalter ist es nach Ansicht der Ärztin wichtig, Beschwerden sorgfältig zu analysieren, zu beobachten und gegebenenfalls aufzuschreiben. Das weibliche Geschlecht besitzt der Gynäkologin zufolge von Natur aus die Fähigkeit, Veränderungen im Körper gut wahrzunehmen und richtig zu interpretieren. Durch Hormonchecks kann dann herausgefunden werden, ob die Ursache für die Beschwerden tatsächlich die Wechseljahre sind.

© Adobe Stock ×

Es kann auch vorkommen, dass gewisse Spurenelemente fehlen, die dann unter Umständen ergänzt werden müssen. Eventuell ist es ratsam, beispielsweise Magnesium, Zink und Selen zuzuführen, wenn ein Mangel festgestellt wird.

Hormonumstellung

Die Grundempfehlung lautet jedoch, sich ein Leben lang gesund zu ernähren und gesund zu leben, um die Menopause positiv zu erleben. Die Hormonumstellung markiere einen einschneidenden Lebensabschnitt, der Frauen vor wichtige Fragen stellt, zum Beispiel, ob sie eine Hormonersatztherapie in Betracht ziehen. „Hormone können dazu beitragen, Beschwerden zu mindern und ich werde die Patientin in ihrer Entscheidung für Hormone bestärken und begleiten “, so die Gynäkologin.

Psychische Verstimmungen

Ähnlich wie in der Pubertät können Frauen auch in den Wechseljahren mit psychischen Beschwerden kämpfen. „Der Unterschied besteht aber darin, dass es sich nicht mehr um ein junges Mädchen handelt, das noch nicht weiß, was das Leben bringen wird, sondern um eine Frau, die das Leben kennt, die Dinge anders einschätzt, erfahrener und dadurch auch psychisch anspruchsvoller ist“, so Prof. Gruber. In diesem Lebensabschnitt berichten Patientinnen der Ärztin oft von einem Gefühl der Entscheidungsunfähigkeit und von Gedächtnisproblemen, die sie früher nicht kannten. Gegen all diese Beschwerden könne man aber Maßnahmen ergreifen und sollte frühzeitig ärztlichen Rat suchen.