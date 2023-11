× DAS ist die wirksamste Maßnahme gegen Viren

Die Erkältungszeit ist in vollem Gange. Doch wie schützt man sich am besten vor den Viren? Die Antwort liegt auf der Hand.

Händewaschen sollte eigentlich etwas ganz Selbstverständliches sein. Doch im Herbst und Winter vergessen viele darauf. Die Folge? Es wird gehustet und genießt, so weit das Auge reicht. Denn auch wenn es viele nach der Pandemie nicht mehr hören können: Regelmäßiges Händewaschen ist die wirksamste Maßnahme im Kampf gegen Viren.

Hände sind häufigsten Überträger von Krankheitserregern

Ob beim Naseputzen, beim Toilettengang, beim Streicheln eines Tieres oder bei der Zubereitung von rohem Fleisch: Die Hände kommen häufig mit Keimen in Kontakt und können diese auf alles übertragen, das anschließend angefasst wird. Beim Händeschütteln oder über gemeinsam benutzte Gegenstände können auch Krankheitserreger leicht von Hand zu Hand gelangen. Berührt man mit den Händen dann das Gesicht, können die Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen. Händewaschen unterbricht diesen Übertragungsweg.

© Getty Images ×

Händewaschen schützt auch vor Grippe

Viele Infektionskrankheiten werden über die Hände übertragen. Dazu gehören auch Erkältungen, die Grippe oder ansteckende Magen-Darm-Infektionen. Gründliches Händewaschen senkt die Anzahl der Keime an den Händen erheblich. Damit verringert sich das Risiko, dass Erreger beispielsweise mit dem Essen in den Mund oder über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper gelangen oder an Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen weitergereicht werden. Das ist in Zeiten von Krankheitswellen besonders wichtig.

Dass Händewaschen tatsächlich die Häufigkeit von Infektionskrankheiten senkt, wurde bereits in vielen Studien bestätigt. Laut verschiedenen Untersuchungen wird beispielsweise geschätzt, dass sich durch das gründliche Waschen der Hände mit Wasser und Seife das Risiko von Durchfallerkrankungen beinahe halbiert.

© Getty Images ×

Wie oft und wie lange sollte man die Hände waschen?

Eine Anleitung zum Händewaschen? Gibt es! Und ist sogar sinnvoll, denn es reicht nicht aus, die Hände kurz unter lauwarmes Wasser zu halten. Als Faustregel sollte das Händewaschen mindestens 20 bis 30 Sekunden dauern. Das ist in etwa so lange, dass man zwei Mal das Geburtstagsständchen "Happy Birthday" vor sich hinsummen kann.

Doch die Hände sollten nicht nur gewaschen werden, wenn sie sichtbar schmutzig sind - Krankheitserreger sind mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Daher sollten Sie sich im Alltag regelmäßig die Hände waschen, insbesondere bei folgenden Anlässen:

Immer nach…

dem nach Hause kommen

dem Besuch der Toilette

dem Wechseln von Windeln oder wenn Sie Ihrem Kind nach dem Toilettengang bei der Reinigung geholfen haben

dem Naseputzen, Husten oder Niesen

dem Kontakt mit Abfällen

dem Kontakt mit Tieren, Tierfutter oder tierischem Abfall

Immer vor…

den Mahlzeiten

dem Hantieren mit Medikamenten oder Kosmetika

Immer vor und nach…