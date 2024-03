Bier, Wein oder Schnaps? Dieser Alkohol macht am dicksten

Der berühmte Bierbauch ist den meisten bekannt. Aber auch Wein und Schnaps können Bauchfett verursachen.

Das Feierabendbier, Gläschen Wein zum Abendessen oder der Verdauungsschnaps danach ist hierzulande durchaus beliebt. Doch im Hintergrund lauert die Gefahr für unsere Gesundheit – und unsere Figur. Denn vor allem die Entstehung von gesundheitsschädlichem Bauchfett kann durch Alkohol begünstigt werden.

Welcher Alkohol setzt sich mehr am Bauch an und welcher weniger? Dieser Frage sind britische Forschende jetzt in einer Studie nachgegangen.

So verlief die Alkohol-Bauchfett-Studie

Für die Studie wurden die Daten von fast 2000 Probanden im Alter von 40 bis 79 Jahren analysiert. Für die Untersuchungen wurden Faktoren wie Trinkgewohnheiten, Ernährung und Lebensstil berücksichtigt. Außerdem wurden Gewicht und Größe der Probanden ermittelt und eine Körperfettanalyse durchgeführt. Das Ergebnis: Die Wirkung von Alkohol variiert je nach Art des Getränks.

Was verursacht mehr Bauchffett: Bier, Wein oder Schnaps?

Weißwein hatte keine signifikante Auswirkung auf Körperfett. Das galt für Weiß-, Rot-, und Roséwein. Der Konsum von Bier und Schnaps stand allerdings mit einer klaren Zunahme von Bauchfett in Verbindung. Insbesondere bei Bier wird vermutet, dass der hohe Gehalt an Kohlenhydraten zur Gewichtszunahme beiträgt.

Die Forschenden betonen, dass nicht nur die Wahl des Alkohol, sondern auch der Lebensstil, die Ernährung und genetische Veranlagerungen eine Rolle bei der Gewichtszunahme spielen. Dennoch ist es hilfreich zu wissen, dass ein Glas Wein möglicherweise weniger Auswirkungen auf die Figur hat als ein Bier oder ein hochprozentiger Schnaps.