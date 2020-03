Krankschreibung und Rezepzte nun telefonisch möglich

Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus in Österreich hat die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ein Maßnahmenpaket mit ihren Partner beschlossen, dass die unbürokratische und sichere Versorgung der Patienten garantieren soll. Das Paket gilt ab Montag, teilte die ÖGK am Freitag in einer Aussendung mit.

Ab sofort: Ärzte können Patienten für die Dauer der "Corona-Krise" auch telefonisch krankschreiben. Das haben Ärztekammer und Gesundheitsministerium am Donnerstag vereinbart. Sowohl die Krankschreibung selbst als auch deren Dauer liegt demnach im Ermessen des jeweiligen Arztes. Abgerechnet wird über die "Ordinationskarte" - also über die bei den Ärzten aufliegende Ersatz-E-Card. Die Patientinnen und Patienten müssen ihre Karte also nicht zum "Nachstecken" in die Praxis bringen.