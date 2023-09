Sport und Ernährung: Das Geheimnis hinter Sylvie Meis' Traumbody

Star-Moderatorin Sylvie Meis ist nicht nur für ihre TV-Auftritte, sondern auch für ihren fitten Körper bekannt. Nun verrät sie, welche Routine ihr dabei hilft - sowohl sportlich als auch bei ihrer Ernährung.

Waschbrettbauch, straffe Oberarme, perfekt gestylt und immer mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht: Sylvie Meis, die momentan als "Love Island"-Moderatorin bei RTL zu sehen ist, legt seit Jahren wert auf ihre Figur und ihre Gesundheit. In einem "Bild"-Interview verrät das Model wie ihre Sport-Routine aussieht und was auf ihren Teller kommt.

Das kommt bei Sylvie Meis auf den Teller

Bis zum Mittagessen erst einmal nichts. Die Star-Moderatorin setzt auf Intervallfasten nach der 16-8-Methode. Heißt: Ihre Mahlzeiten nimmt sie innerhalb von acht Stunden zu sich, danach ist fasten angesagt. "Das tut meinem Körper enorm gut und funktioniert für mich super. Ich starte um 13 Uhr mit meinem Lunch", so Meis gegenüber "Bild". Neben weißen Fisch, setzt Meis auf Gemüsesuppen oder eine große Portion Gemüse.

Während der Dreharbeiten zu "Love Island" in Griechenland, habe sie das Glück, einen fantastischen Koch im Haus zu haben, so das Model. Bei frühen Dreharbeiten müsse es manchmal doch auch ein Frühstück sein, erklärt sie im Interview: "Wenn wir morgens schon am Set sein müssen, nehme ich gerne ein Omelett mit ganz viel Gemüse wie Spinat, Zwiebeln, Tomaten und Paprika mit, das schmeckt mir dann auch kalt."

So hält sich Sylvie Meis fit

Dass ihr Traumbody nicht von ungefähr kommt ist klar. Ganze fünf Mal pro Woche treibt Sylvie Meis Sport. Auf dem Sport-Programm stehen Bauch-Beine-Po-Übungen und Cardio mit ihrem Personal Trainer. Ihre zwei Ruhetage gönnt sich Sylvie Meis nicht am Wochenende, sondern unter der Woche. Montags skippe sie aufgrund der Live-Show ihr Sport-Programm und dienstags ruhe sie sich aus, erklärt sie im Talk mit "Bild". Hut ab!