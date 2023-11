× Paralympics-Sportlerin Pauline Déroulède wird Dior-Botschafterin

Die dreifache französische Meisterin im Rollstuhltennis Pauline Déroulède brach bisher sämtliche Rekorde. Nun tritt die Powerfrau als Sportlerin - und neueste Botschafterin der Luxusmarke Dior - für die Paralympischen Spiele 2024 an.

Als Pauline Déroulèdes im Oktober 2018 von einem Auto angefahren wurde, und ihr linkes Bein amputiert werden musste, veränderte sich alles für die junge Profisportlerin. Seither rollt die erfolgreiche Tennisspielerin anders durchs Leben. Doch die 32-Jährige kämpfte weiter, erholte sich schnell nach der Tragödie und nahm sich fest vor, an den Paralympischen Spielen 2024 in Paris teilzunehmen. Heute zählt sie den Gewinn der französischen Meisterschaft in drei Jahren in Folge, 2021, 2022 und 2023, sowie den 13. Platz der Welt zu ihren Erfolgen. Nun landet die Powerfrau ihren nächsten Karriere-Coup: Als Botschafterin von Dior.

Powerplay in Paris

Im Rahmen der Partnerschaft zwischen LVMH und den Olympischen und Paraolympischen Spielen 2024 ernennt Dior Pauline Déroulède als neue Markenbotschafterin. Die Partnerschaft setzt die Unterstützung fort, die LVMH und seine Maisons seit vielen Jahren für Spitzensportarten und die internationalen Wettbewerbe leisten. Von den Designs zahlreicher Trophäen bis hin zu den Sport-Uniformen, sind die Brands der LVMH Gruppe seit langem Partner der Welt des Sports und umfassen eine Vielzahl von Disziplinen, darunter Tennis, Rugby, Basketball und Fußball.

© Nelson Rosier ×

Pauline Déroulède wird Dior als Botschafterin für die Paralympischen Spiele Paris 2024 vertreten. Mit ihrem Ehrgeiz und ihrem Engagement will Pauline Déroulède nächsten Sommer in Dior um Gold kämpfen. Pauline Déroulède ist somit die vierte Athletin, die LVMH-Botschafterin ist.