× Mit diesem Wintersport verbrennen Sie unglaubliche 3500 Kalorien

Dieser Wintersport-Trend macht nicht nur Spaß, sondern verbrennt auch bis zu 3500 Kalorien pro Tag!

Der Winter ist an seinem Höhepunkt und für viele ruft jetzt an den Wochenenden und in den Semesterferien der Berg. Dies kann auch als guter Anlass dienen, sich einer neuen Trend-Sportart zu widmen. Denn Fitness an der frischen Luft macht nun mal viel mehr Spaß, als ein Workout im vollen Fitnessstudio.

Unser Fitness-Tipp für den Winter 2024: Entdecken Sie eine effektive Trend-Sportart für sich, die nicht nur fit hält, sondern vor allem gute Laune macht. Den ultimativen Wintersport 2024, mit dem Sie an einem Tag stolze 3500 Kalorien verbrennen können, verraten wir Ihnen hier.

Diese Wintersportart verbrennt bis zu 600 Kalorien pro Stunde

Die wohl effektivste, oftmals unterschätzte Trend-Sportart für den Winter 2024 ist zwar nichts Neues, doch ihr Kalorienverbrauch ist enorm: Skifahren. Falls Sie zu den glücklichen Skihasen gehören, die den Kultsport bereits im Kindesalter erlernt haben, wissen Sie, dass Sport und Spaß dabei Hand in Hand gehen. Denn das winterliche Workout verbrennt pro Stunde bis zu 600 Kalorien.

Das macht Skifahren so effektiv

Bereits im 18. Jahrhundert wurde das Skifahren in Norwegen erfunden, um sich im Schnee fortzubewegen. Doch was einfach aussieht, erfordert definitiv viel Übung, die richtige Technik und sicherlich die ein oder andere Trainingsstunde. Denn während Sie mit zwei Skiern unter den Füßen den Hang hinuntergleiten, verbrennen Sie einiges an Kalorien und müssen durchgehend Ihre Körperspannung halten.

Die ständige Anspannung der Beine und der Balance-Akt in den Kurven macht das Skifahren zum effektiven Ausdauersport. Trainiert werden dabei die Beinmuskulatur, Rumpf, Schultern und Arme. Im Vergleich zu anderen Sportarten verbringen Sie in der Regel mehrere Stunden pro Tag auf der Piste und können auf diese Art sagenhafte 3500 Kalorien in sieben Stunden verbrennen.

Sie sind kein großer Ski-Fan oder haben Angst vor Verletzungen am Berg? Keine Sorge, auch dann haben wir gute Nachrichten für Sie: Denn der Wintersport ist derart facettenreich, dass mit Sicherheit auch für Sie die geeignete Technik dabei ist. Auch Langlaufen ist effektiv. Hierbei bewegen Sie sich auf einer präparierten Spur mit zwei Skiern horizontal oder bergauf durch die Landschaft. Dies erfordert zwar jede Menge Ausdauer und Muskelkraft, ist jedoch deutlich langsamer und "sicherer", als das klassische Skifahren.