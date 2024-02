× Laut Harvard: Mit dieser Übung bekommt man am schnellsten einen Sixpack

Noch ist es draußen zwar frisch, windig und nass, doch der Sommer naht in großen Schritten. Und ein durchtrainierter Bauch ist für den Sommerbody das A und O.

Sie führen regelmäßig fleißig Bauch-Übungen durch, aber trotzdem zeichnet sich kein Sixpack ab? Das könnte an den falschen Übungen liegen. Forschende der Harvard Medical School haben in einer neuen Studie festgestellt: Sit-ups sind für den perfekten Waschbrettbauch nicht so effektiv, wie bisher angenommen. Stattdessen sollte man für ein Sixpack auf eine andere Übung setzen.

Planks sorgen schnell und effektiv für einen Sixpack

Laut Harvard sind Planks (Unterarmstützen) der schnellste Weg zu Bauchmuskeln. In ihrem "Harvard Healthbeat"-Newsletter erklären die Forschenden der Studie, dass Sit-ups nur einige Muskelgruppen beanspruchen.

Rumpfübungen wie Planks stärken hingegen den Core (die Stabilisierung der Körpermitte). Das führt nicht nur schnell und effektiv zu Muskelaufbau, sondern verbessert auch das Gleichgewicht und erhöht die Flexibilität. Beim Planken wird zudem die Übung länger gehalten. Da die Bauchmuskeln in der Regel für über 10 Sekunden angespannt werden, ist dieses Bauchmuskeltraining besonders effektiv. Die Kombination führt schließlich schneller zu einem durchtrainierten Waschbrettbauch.

Wie funktioniert die Übung?

Beim Planken befindet man sich in einer Liegestützposition auf den Unterarmen und den Zehen. Der Körper bildet dabei eine gerade Linie vom Kopf bis zu den Füßen. Bauch und Po sind angespannt. Die Übung hält man je nach Trainingslevel für eine bis drei Minuten.

© Getty Images ×

Ein zusätzlicher Pluspunkt: Die Übung trainiert nicht nur den Bauch, sondern auch die Rückenmuskulatur, Schultern und die Arme.