Pink Run in Bad Gastein

Pink Ribbon Botschafterin und Moderatorin Bianca Schwarzjirg sowie der ehemalige Profi-Triathlet Michael Szymoniuk bringen gemeinsam am letzten September Wochenende Läufer für das Charity-Laufevent in Bad Gastein zusammen. So will man die Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe zu unterstützen und Bewusstsein schaffen. Zu diesem Anlass wird das historische Zentrum Bad Gasteins in Pink erstrahlen. Auch der berühmte Gasteiner Wasserfall wird die Farbe der Brustkrebs Awareness annehmen und übergroße pinke Schleifen werden bewusst machen, dass Krebs jeden und jede treffen kann – alleine in Österreich erkranken jährlich etwa 39.000 Menschen.

Bianca Schwarzjirg und Michael Szymoniuk

© Lisa Maria Trauer

Machen Sie mit!

Jeder Schritt zählt, wenn Hunderte gemeinsam ein Zeichen setzen und Spenden für die Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe sammeln. Das aus vereinten Kräften aus Sport und Medien organisierte Laufevent setzt sich aus drei verschiedenen Runs zusammen: der Pink Kids Run, Pink Hauptlauf und der Pink Trail Run. Jeder kann mit dabei sein! Alle drei Runs haben gemein, dass nicht nur die Laufstrecken pink dekoriert sind, sondern auch der Dresscode für alle TeilnehmerInnen "Pink" lautet. Mehr Infos unter www.pinkrun.at