Wirksam auch gegen Corona!

Endlich Durchatmen in der Pollenzeit! 14 Tage kostenlos testen*

Wer mit Atemproblemen zu kämpfen hat weiß: Ein gutes Raumklima ist wichtig für das persönliche Wohlbefinden. Mit dem richtigen Luftreiniger sorgen Sie für saubere Luft und minimieren das Risiko von Atemwegsinfektionen.

Da liegt was in der Luft: Der Kampf gegen Schadstoffe und (Corona-)Viren

Die Funktionsweise von Luftreinigern ist simpel aber wirksam. Sie saugen Luft an und filtern Viren, Bakterien und Keime. Viele besonders effektive Geräte nutzen UV-Licht, um die Viren abzutöten – nicht nur um sie zu filtern. So entfernt der MAC500s von PEBÖCK nachweislich bis zu 99,98 Prozent aller Viren wie zum Beispiel Corona oder Influenza in einem Raum – umweltschonend, ganz ohne Chemikalien.

Wichtiger Schutz für Lungenkranke, mehr Lebensqualität für alle

Eindrucksvolle Ergebnisse erzielen Luftreiniger unter anderem für Allergiker, Asthmatiker und COPD-Patienten. Verschmutzte Luft (Rauch, Sporen, Pollen…) kann Symptome verschlimmern. Werden diese aus dem Raum entfernt, lässt es sich leichter durchatmen. Allergiker berichten von Linderung ihrer Beschwerden. Auch wenn Sie nicht unter chronischen Belastungen leiden – Luftreiniger können Kopfschmerzen oder Müdigkeit verringern. Zudem neutralisieren Geräte wie der MAC500s auch unangenehme Gerüche.

Handlich, leise, einfach und verlässlich: Worauf Sie beim Kauf achten müssen

Das Wichtigste zuerst: Für den Einsatz im eigenen Schlaf-und Wohnzimmer sind natürlich auch die Größe und die Lautstärke ein wichtiger Faktor. Anders als viele andere Luftreiniger, ist der MAC500s mobil einsetzbar und im Betrieb kaum hörbar. Er wiegt unter 2 kg und lässt sich somit auch von Raum zu Raum tragen. Eine laufende Wartung ist nicht notwendig. Einzig die UV-Lampe muss nach rund 8.000 Betriebsstunden mit wenigen Handgriffen gewechselt werden.

Der MAC500s macht es Ihnen leicht: Einfach einstecken, einschalten und saubere Luft atmen.

Sie wollen den Luftreiniger MAC500s 14 Tage kostenlos testen?* Ganz einfach das Kontaktformular auf https://www.mac500s.at/durchatmen/ ausfüllen und in wenigen Tagen saubere Luft atmen.



* Solange der Vorrat reicht