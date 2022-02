Abnehmen durch Gehen

Wer aktiv auf TikTok und Co. unterwegs ist, der ist ganz bestimmt dem 12 – 3- 30 Workout begegnet. Doch was steckt hinter dieser neuen Trainingsmethode? Und hält sie wirklich was sie verspricht?

Die neue und in den sozialen Medien ziemlich populär gewordenen Trainingsmethode „12-3-30“ ist ein Cardio- Workout fürs Laufband, das durch die Schauspielerin und Influencerin Lauren Giraldo berühmt wurde. Durch das recht moderate Anspruchsniveau ist sie auch für Sportanfänger*innen geeignet, die etwas abspecken möchten.

Steigung, Geschwindigkeit und Dauer

Die Zahlen 12, 3 und 30 stehen dabei für drei verschiedene Aspekte der Trainingssession: Die 12 gibt die Steigung an, die auf dem Laufband eingestellt werden muss: 12%. Die 3 steht für die Geschwindigkeit von 3 Meilen pro Stunde, was bei uns 4,8 km/h entspricht. Mit diesen Einstellungen soll nun 30 Minuten gelaufen werden.

Lauren Giraldo erzählt, dass sie durch das 12- 3- 30 Training (kombiniert mit einer gesunden Ernährung) in zwei Jahren ganze 13 Kilo abgenommen hat. Und auch viele andere Nutzer*innen geben im Internet Einblick in ihre Trainingserfolge. Aber warum ist die „12 – 3 - 30“ Methode nun so effektiv?

Deshalb ist das Training effektiv

In einem angenehmen Tempo gehen, hört sich zunächst leicht an. Das Ganze aber für 30 Minuten bei einer Steigung von 12 km/h in gleichbleibender Geschwindigkeit durchzuziehen, ist dann doch anstrengender als gedacht. Man kommt ganz schön ins Schwitzen und verbrennt eine Menge Kalorien.

Außerdem wird durch die Bewegung der Stoffwechsel angekurbelt, was einen langfristigen positiven Effekt auf Ihr Gewicht haben kann. Durch die kurze Dauer von nur einer halben Stunde, die eine Einheit in Anspruch nimmt, ist das Workout leicht in den Tag zu integrieren. Und je öfter man läuft, desto besser sind natürlich die Erfolge.

Neben Gewichtsverlust hat das Training aber noch weitere tolle Effekte auf unseren Körper und unsere Gesundheit: beim Laufen werden Endorphine ausgeschüttet, die unsere Stimmung heben, gleichzeitig bauen wir Stress ab. Dazu stärkt die Bewegung unser Herz- Kreislauf- System und senkt den Blutzucker.

Wir halten das „12-3-30“- Workout für eine perfekte Möglichkeit, um auf angenehme Weise fitter zu werden und vielleicht das ein oder andere Kilo zu viel zu verlieren. Vor allem Anfänger*innen sollten die Methode einmal ausprobieren – dadurch, dass nicht gejoggt oder gerannt werden muss, ist das Anspruchsniveau moderat und für alle geeignet!