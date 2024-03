Mit diesen Profi-Tipps nimmt man über Ostern nicht zu

Kaum ist die Fastenzeit vorbei, lauern am Oster-Wochenende kalorienreiche Sünden. Mit diesen Tipps kommen Sie schlank durch die Feiertage.

Nach 40 Tagen Fastenzeit ist spätestens am Ostersonntag Schluss mit dem Verzicht. Süße Schokohasen, ein deftiger Lammbraten und ein saftiger Osterzopf laden zum Schlemmen ein. Kalorienarm sind die Osterleckereien jedoch nicht. Damit das Hüftgold keine Chance hat, verraten wir, wie man ohne Verzicht schlank durch die Feiertage kommt.

Mit Maß und Ziel genießen

Wer zu Ostern nicht zunehmen will, sollte bewusst und in Maßen zu genießen. Zu viele Schokohasen sorgen nicht nur für Bauchweh, sondern lassen den Bauch auch wachsen. Daher genehmigen Sie sich ein kleines Stück davon, und bringen das süße Tier wieder außer Reichweite. Ein guter Trick ist es auch, auf Zartbitter-Varianten zurückzugreifen. Diese haben weniger Kalorien, sind gesünder und machen schneller satt.

Auf gesunde Alternativen setzen

Lammkeule, Osterschinken oder Schweinebraten machen sich nach dem Schlemmen auf der Waage bemerkbar. Wer auf eine schlanke Linie achten möchte, sollte an den Festtagen über fettärmere Alternativen nachdenken. Zum Beispiel, ein leckeres Fischgericht, auch Hähnchen und Pute sind in Kombination mit Gemüse Schlankmacher, solange sie ohne Haut verzehrt werden.

Bei den Getränken einsparen

Ein Gläschen Sekt zur Begrüßung, ein Oster-Cocktail zum Festmahl und der obligatorische Eierlikör zum Kaffeekränzchen? Da steigt die Kalorienbilanz schnell in die Höhe. Wer nicht zunehmen will, sollte stattdessen auf viel Wasser setzen. Am besten vor jedem Essen ein Glas trinken, dann ist auch der Appetit etwas gedämmt. Was den kalorienreichen Alkohol angeht, reicht es, sich zum Abendessen ein Glas Wein zu genehmigen und dieses dann umso bewusster zu genießen.

Viel Bewegung

Für das Osterwochenende ist herrliches Frühlingswetter angesagt. Also: raus in die Natur! Zum einen verbrennt man bei einem ausgedehnten Osterspaziergang Kalorien, zum anderen unterliegt man nicht der Versuchung, in der Horizontalen die übrig gebliebenen Schokoladeneier aufzusaugen.