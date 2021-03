Bockshornklee ist ein natürlicher Kraftstoff - mehr als 300 Studien belegen seine positiven Eigenschaften.

So können Spezialextrakte aus Bockshornklee begünstigend auf die Aktivierung der Muskulatur, die Verbesserung des Fettstoffwechsels oder auch auf die Intensivierung des Haarwuchses wirken.

Besonders interessant: Diese vielseitige Pflanze kann viel für den Hormonhaushalt des Mannes tun. Bekanntlich beginnt der Testosteronspiegel ab dem 25. Lebensjahr zu sinken. Speziell aufbereitete Samen aus Bockshornklee können den Testosteronspiegel des Mannes auf natürliche Weise erhöhen.

Natürliche Vorsicht geboten: Wird dem Körper künstliches Testosteron beigefügt, signalisiert dies der Schaltzentrale des Hormonsystems, nämlich der Hypophyse, dass ausreichend Testosteron vorhanden ist und die natürliche Produktion gestoppt werden kann. Nicht gut.

Gut zu wissen: Testosteron ist zu einem überwiegenden Teil fest an körpereigenes Eiweiß gebunden und somit inaktiv. Ein ebenfalls wesentlicher Anteil ist locker an Eiweiß gebunden. Der freie und bioverfügbare Anteil beträgt je nach Lebensstil und -alter lediglich 1 bis 3%.

Die gute Nachricht: Andropeak® beinhaltet hochwertige Extrakte aus Bockshornkleesamen, die in einer Konzentration von 15 zu 1 aufbereitet sind. In Kombination mit Vitamin B6, Zink, Eisen und Selen weist diese Mischung eine optimale Bioverfügbarkeit auf und gelangt rasch und unverfälscht in die Zellen. Dies kann zur natürlichen Stabilisierung des Testosteronhaushaltes beitragen und auch das Immunsystem auf ganz natürliche Art unterstützen. Andropeak® ist ein österreichisches Qualitätsprodukt und sowohl online unter www.andropeak.com als auch in der Apotheke erhältlich.