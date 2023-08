Barbie Botox: Wie riskant ist das neue Hype-Treatment?

Wo Hollywood-Star Margot Robbie auftritt, ist Barbie drin. Die puppenhafte Silhouette der Actrice avancierte zum ultimativen Schönheitsideal. Im Fokus: Der schlanke „Schwanenhals“ à la Barbie und extrem schmale Schultern. Eine Botox-Behandlung soll Schultern zu #barbieshoulders schrumpfen lassen.

Geliebt, verehrt, verteufelt – Barbie. Das Schönheitsideal, das die Plastikpuppe seit 1959 in Kinderzimmern bewirbt, wird seit jeher heiß diskutiert. Wespentaille, Traumkurven, Beine in Überlänge, Spindelarme ...Trotz all der Sensibilität, die mittlerweile v. a. inmitten der Gen Y und Z regiert, erlebt die Barbie-Ästhetik derzeit einen riesen Hype. Und das auch noch in Fleisch und Blut. Das pinke Plastik-Universum bringt mit den #barbieshoulders ein neues Schönheitsideal hervor. Die Generation TikTok greift dafür zu Botox.

Die Barbie-Ästhetik boomt

Margot Robbie lebt ihre Rolle. Und das unrealistische Schönheitsideal der Barbie ist bei dem Anblick der 33-jährigen Australierin gar nicht mehr so unrealistisch. Ob sie sich für den Barbie Film ästhetischen Eingriffen unterzog, ist nicht bestätigt. Auf den Social Media Plattformen wird jedenfalls heftig spekuliert. Vor allem – und das ist in Europa neu – über den schlanken Hals und die zierlichen Schultern der Barbie-Actrice. Schwanenhals und Puppenschultern – die Generation TikTok hat ein Schönheitsideal mehr. Und die Influencerinnen wissen, was zur Barbie-Ästhetik verhilft: #barbiebotox.

Auf Social Media wird heftig spekuliert ob sich Margot Robbie für den Barbie Film ästhetischen Eingriffen unterzog.

Traptox: Tra(pezmuskel) mit (Bo)tox modellieren

Das Treatment ist auch unter dem Begriff Traptox bekannt und seit einiger Zeit bereits ein Trend im asiatischen Raum. Es handelt sich dabei um die Botoxbehandlung des Trapezmuskels (Anm.: aus Trapezmuskel und Botox wird Traptox), die einen Teil des großen Hals- und Rückenmuskels mittels Botox lähmt und ihn damit schrumpfen lässt.

Resultat des Muskelschwundes: ein optisch längerer Hals, zierliche Schultern und eine anmutigere Haltung. Seit Start des Barbie Kinofilms quellen die sozialen Netzwerke mit Beiträgen über das Botoxtreatment gerade zu über. Bedenklich? Ein Risiko für die v. a. sehr jungen User:innen?

Fast so alt wie Barbie

Barbie Botox ist derzeit zwar ein Hype. Der Eingriff ist aber alles andere als neu. OA Dr. Veith Moser setzt seit 15 Jahren Botoxinjektionen in den Trapezmuskel – und zwar zu medizinischen Zwecken. Der erfahrene Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie verrät im Interview, wie Traptox wirkt, welche ästhetischen und medizinischen Wirkungen und Nebenwirkungen es bringen kann und ob man es bedenkenlos durchführen lassen darf.

Nacken-Botox im Experten-Check. Wie es den Körper verändert und warum es sogar Kopfschmerz heilen kann.

Experten-Talk: Wie riskant ist das Treatment?

Wie kann Botox den Hals länger wirken lassen und die Schultern schmälern?

Dr. Veith Moser: Beim Traptox-Treatment wird Botox in den oberen Teil des Trapezmuskels injiziert. Ist dieser sehr stark ausgeprägt – bei Bodybuildern sieht man das ganz oft – wirkt es optisch so, als würde der Kopf direkt in die Schultern übergehen. Das nennt man auch Stiernacken. Ein voluminöser oberer Trapezmuskel zeigt sich im Übergang von Hals zu Schultern in Form eines Bogens, was den Hals optisch verkürzt. Indem man Botox in den Bereich spritzt, kommt es dort lokal zu einer Rückbildung der Muskulatur. Der Übergang vom Hals zur Schulter verändert sich. Der Hals wirkt länger und die Schultern gehen flach aus dem Hals heraus – und nicht bogenförmig. Das lässt die Silhouette zierlicher erscheinen.

Die Medizin wird nicht müde, die Wichtigkeit von starken Muskeln zu betonen. Schadet es der Wirbelsäule, wenn Muskeln im Nackenbereich lahm gelegt werden? Sie haben ja eine Stützfunktion.

Dr. Moser: So weit man weiß, entstehen keine Langzeitfolgen. Es werden lediglich fünf Prozent der Muskulatur von Botox beeinflusst und in diesem Bereich geschwächt. Man sollte daher keine Veränderungen oder Einschränkungen bemerken – weder was Beweglichkeit noch Kraft angeht. Die Dosierung ist zudem gering. Man bringt links und rechts in den Trapezmuskel, der sehr stark und dick ist, etwa 120 Einheiten Botox ein. Für ein Frauengesicht verwendet man 50 bis 60 Einheiten. Bei Kindern, die an Spastiken (Anm.: krankhafte Erhöhung der Muskelspannung) leiden, verwenden wir 300 Einheiten für die Behandlung der Arme.

Sie haben es gerade angesprochen. Botox wird in der Nackenregion seit vielen Jahren auch als Medikament eingesetzt. Auf TikTok schwärmt eine Barbie-Botox- Userin von den positiven Nebeneffekten wie weniger Verspannungen. Gibt es gesundheitliche Benefits?

Dr. Moser: Durch Botoxinjektionen in diesen Bereich können Spannungskopfschmerzen, Migräne, Spasmen und Muskelverspannungen bzw. Rückenschmerzen sowie Muskelkrämpfe behandelt und dadurch gebessert werden. Durch den Muskel lähmenden Effekt von Botox verschwinden die oft knötchenförmigen Verhärtungen und die Patient:innen erfahren große Linderung. Verspannungen und der Spannungszustand, der Muskeltonus, lassen nach und damit auch Kopfschmerzen, die von einem zu hohen Muskeldruck verursacht werden. Es gibt zudem ein Syndrom das heißt Trapeziusmyalgie. Betroffene klagen über Schmerzen in dem Bereich, weil der Trapezius einen zu hohen Muskeltonus hat. Auch das lässt sich mit Botox gut behandeln.

Fazit: Das Treatment ist bedenkenlos?

Dr. Moser: Wie bei jeder Botoxbehandlung können danach Blutergüsse oder Infektionen auftreten. Aber die Komplikationsrate ist viel niedriger als bei Behandlungen im Gesicht, wo bei nicht fachgerechter Verabreichung z. B. das Risiko besteht, dass der Mundwinkel oder eine Braue zu hängen beginnen. Einige Krankheiten, z. B. Myasthenia gravis, sowie die Einnahme von Blutverdünnern sind eine Kontraindikation. Sonst kann es zu keiner gefährlichen Situation kommen.