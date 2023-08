Barbie Botox: Alles, was Sie über das Trend-Treatment wissen müssen

Das pinke Plastik-Universum bringt mit den #barbieshoulders ein neues Schönheitsideal hervor. Die Generation TikTok greift dafür zu Botox. OA Dr. Veith Moser nimmt das Trend-Treatment für uns unter die Lupe.

Das unrealistische Schönheitsideal, das mit der Barbie-Figur seit Jahrzehnten assoziiert wird, erhält durch die Barbie-Darstellerin Margot Robbie eine erstaunliche Authentizität. Als wäre die Australierin wie dafür gemacht, die Puppe zu verkörpern: Das makellose Gesicht, die grazile Haltung, der schlanke Schwanenhals und die zarten Puppenschultern. Ob Margot Robbie sich für den Barbie Film ästhetischen Eingriffen unterzog, ist nicht bestätigt. Doch die Generation TikTok hat ein Schönheitsideal mehr. Und die Influencerinnen wissen, was zur Barbie-Ästhetik verhilft: #barbiebotox. Aber was ist das genau?

"Traptox": Tra(pezmuskel) mit (Bo)tox modellieren

Der Musculus trapezius setzt am Hinterkopf an und zieht sich wie eine Raute über den Schulter- und den oberen Rückenbereich bis zu den Brustwirbeln hinunter und außen bis zum Schulterblatt. Er besteht aus drei Teilen: aus dem oberen, mittleren und unteren Trapezmuskel. Der obere Trapezmuskel – der Teil oberhalb des Schulterblattes (Nackenbereich) – ist für den bei Bodybuildern so extrem ausgeprägten Stiernacken verantwortlich.

In diesen oberen Bereich wird "Barbie Botox" injiziert, um den Muskel zu lähmen und damit Muskelvolumen schrumpfen lässt. Resultat des Muskelschwundes: ein optisch längerer Hals, zierliche Schultern und eine anmutigere Haltung.

© Getty Images Schwanenhals und schmale Schultern: Die Barbie-Ästhetik boomt. ×

OA Dr. Veith Moser, Facharzt für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, beantwortet die wichtigsten Fragen zu der Behandlung:

Wie kann Botox den Hals länger wirken lassen und die Schultern schmälern?

Dr. Veith Moser: Beim Traptox-Treatment wird Botox in den oberen Teil des Trapezmuskels injiziert. Ist dieser sehr stark ausgeprägt – bei Bodybuildern sieht man das ganz oft – wirkt es optisch so, als würde der Kopf direkt in die Schultern übergehen. Das nennt man auch Stiernacken. Ein voluminöser oberer Trapezmuskel zeigt sich im Übergang von Hals zu Schultern in Form eines Bogens, was den Hals optisch verkürzt. Indem man Botox in den Bereich spritzt, kommt es dort lokal zu einer Rückbildung der Muskulatur. Der Übergang vom Hals zur Schulter verändert sich. Der Hals wirkt länger und die Schultern gehen flach aus dem Hals heraus – und nicht bogenförmig. Das lässt die Silhouette zierlicher erscheinen.

Was lässt den Musculus trapezius wachsen?

Dr. Moser: Der Trapezmuskel kann z. B. durch viel Training oder auch den Büroalltag stark beansprucht sein. Ständige Schreibtischarbeit sorgt für allem für starke Verspannungen in dem Bereich.

Wann tritt der Botox-Effekt ein und wie lange hält er an?

Dr. Moser: Botox baut sich kontinuierlich ab. Die Wirkung hält etwa drei bis sechs Monate. Erste Effekte dieser Behandlung zeigen sich etwa nach drei Wochen. Denn Muskulatur baut sich sehr schnell ab, sobald sie nicht beansprucht wird. Das sieht man gut, wenn man eine Woche einen Gips trägt – da ist das Wadl schon viel dünner.

Botox wird in der Nackenregion seit vielen Jahren auch als Medikament eingesetzt. Auf TikTok schwärmt eine Barbie-Botox- Userin von den positiven Nebeneffekten wie weniger Verspannungen. Gibt es gesundheitliche Benefits?

Dr. Moser: Durch Botoxinjektionen in diesen Bereich können Spannungskopfschmerzen, Migräne, Spasmen und Muskelverspannungen bzw. Rückenschmerzen sowie Muskelkrämpfe behandelt und dadurch gebessert werden. Durch den Muskel lähmenden Effekt von Botox verschwinden die oft knötchenförmigen Verhärtungen und die Patient:innen erfahren große Linderung. Verspannungen und der Spannungszustand, der Muskeltonus, lassen nach und damit auch Kopfschmerzen, die von einem zu hohen Muskeldruck verursacht werden. Es gibt zudem ein Syndrom das heißt Trapeziusmyalgie. Betroffene klagen über Schmerzen in dem Bereich, weil der Trapezius einen zu hohen Muskeltonus hat. Auch das lässt sich mit Botox gut behandeln.

Also eine 2-in-1-Behandlung? Zierlicherer Look und weniger Verspannungen?

Dr. Moser: Die Verspannungspunkte sind meist anders lokalisiert als die Punkte für den ästhetischen Effekt. Aber eine medizinische und eine ästhetische Behandlung können in einer Sitzung gemacht werden.

Muss man mit negativen Begleiterscheinungen rechnen?

Dr. Moser: Ich habe das Treatment bis dato nur für medizinische Zwecke eingesetzt. Auch bei höheren Dosierungen waren weder Schwächen noch Nebenwirkungen zu beobachten.