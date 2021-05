Top-Ärzte der Länder

Allgemeinmedizin

Dr. Eva Maria Vadlau

9201 Krumpendorf

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Dr. Walter Herbst

9020 Klagenfurt

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Dr. Helmuth Brandl

9065 Ebenthal

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA





Augenheilkunde und Optometrie



Dr. Monika Haderlapp

9020 Klagenfurt

Wahlärztin



Prim. Univ.-Prof. Yosuf El-Shabrawi

9020 Klagenfurt

Wahlarzt



Dr. Judith Klinger

9620 Hermagor

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Chirurgie



Prim. Dr. Wolfgang Smetanig

9020 Klagenfurt

ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, Privat



Dr. Andrea Urbania

9020 Klagenfurt

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Univ.-Doz. Dr. Barbara Zink

9020 Klagenfurt

Wahlärztin



Frauenheilkunde und Geburtshilfe



OMR Dr. Erich Ropp

9020 Klagenfurt

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Dr. Werner Resch

9500 Villach

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Dr. Michaela Schmölzer

9020 Klagenfurt

Wahlärztin Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten



Dr. Hermann Raunig

9800 Spittal an der Drau

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Dr. Brigitte Schmedler

9300 St. Veit

KFA, ÖGK, SVS, BVAEB



Dr. Ilse Maria Rohrer

9020 Klagenfurt

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Haut- und Geschlechtskrankheiten



Priv.-Doz. Dr. Martin Inzinger

9300 St. Veit/Glan

Wahlarzt, Privat



Dr. Nikolaus Schicher

9020 Klagenfurt

Wahlarzt, Privat



Dr. Helmut Aichinger

9020 Klagenfurt

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Kardiologie



Dr. Barbara Zweytick

9500 Villach

Wahlärztin



Dr. Peter Scheibner

9500 Villach

BVAEB, SVS, KFA



OÄ Dr. Elisabeth Zechner

9500 Villach

Wahlärztin



Kinder- und JugendHeilkunde



Dr. Peter Kitzler

9020 Klagenfurt

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Dr. Günter Bart

9800 Spittal an der Drau

Wahlarzt



Dr. Martin Edlinger

9560 Feldkirchen in Kärnten

Wahlarzt



Lungenheilkunde



Dr. Bernhard Engler

9020 Klagenfurt

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



OA Dr. Stefan Gröger

9020 Klagenfurt

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA Dr. Reinhold Veszy

9500 Villach

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Orthopädie und orthopädische Chirurgie



OA Dr. Markus Smolle

9500 Villach

Wahlarzt



OA Dr. Rupert Jesenko

9020 Klagenfurt

BVAEB



OA Dr. Christian Grabner

9020 Klagenfurt

Wahlarzt



Unfallchirurgie



Dr. Mischa Alexander Dorfer

9711 Paternion

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Dr. Albin Obiltschnig

9020 Klagenfurt

BVAEB, SVS



Dr. Günther Bachler

9020 Klagenfurt

Wahlarzt



Urologie



Dr. Lorenz Schellander

9500 Villach

Wahlarzt



Dr. Peter Sternig

9020 Klagenfurt

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Dr. Reinhard Hude

9500 Villach

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Zahnmedizin



DDr. Udo Pobatschnig 9081 Reifnitz

ÖGK, BVAEB, SVS, KFA



Dr. Jörg Dieter

Hannesschläger

9020 Klagenfurt

KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Privat



Dr. André Wassermann

9800 Spittal an der Drau

SVS, Wahlarzt