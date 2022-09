× Gesund&fit mit Martin Dirisamer

Gesundheitsexperten verraten Woche für Woche ihre besten Health-und Lifestyle-Tipps.

Der Mediziner weiß: Das Geheimnis zum Erfolg ist ein gesunder Geist, der bereit ist, neues zu entdecken. Mit g&f teilt Dr. Dirisamer seine besten Health-und Mental-Tipps.

1 Teamwork

Gerade in Ordinationen ist man als Arzt sehr oft auf sich alleine gestellt. Im Team zu arbeiten erleichtert nicht nur den Alltag durch Aufteilen von Aufgaben, sondern fördert Ideenreichtum und Weiterentwicklung.

2 Geduld

Auch wenn es manchmal schwerfällt, ist Geduld eine der wichtigsten Eigenschaften im täglichen Leben. Schnelle Erfolge sind zwar oft verlockend, aber üblicherweise auch nur von kurzer Dauer. Ratsamer ist, sich seiner Qualitäten und Stärken zu besinnen.

3 Sport

So einfach es klingt, so schwierig ist es oft, den Empfehlungen über tägliche Bewegung Folge zu leisten. Mein Credo: Einheiten absolvieren, die Spaß machen und leicht von der Hand gehen. Zwang führt selten zu Erfolg und macht auch keine Freude.

4 Harmonie

Es gibt keinen größeren Energieräuber als Streitigkeiten. Ein sinnvolles Abwägen, ob Diskussionen dafürstehen oder nicht, reduziert den Stresslevel.

5 Leidenschaft

Obwohl hinlänglich bekannt, sollten wir uns doch regelmäßig vor Augen führen: Nur das, was wir gerne machen, machen wir auch richtig gut!

6 Familie & Freunde

Trotz Alltagsstress sollte man nicht warten, bis sich Dinge ergeben, sondern aktiv Zeit für Freunde und Familie einplanen. Gemeinsame Freizeitaktivitäten geben Halt und bringen frische Energie.

7 Neugierde

Ein wesentlicher Baustein für die wissenschaftliche Evolution ist die Neugierde, Dinge zu entdecken und zu verbessern. Der Drang, Bestehendes zu hinterfragen und Neues zu entwickeln, begleitet mich seit Beginn meines Berufslebens.

Steckbrief: Prof. Dr. Martin Dirisamer

Der Augenspezialist ist als Oberarzt der Augenklinik der Ludwig Maximilian Universität München tätig und widmet sich dort der Augenlaser- & Linsenchirurgie, der Hornhautchirurgie und der Hornhauttransplantation. Gemeinsam mit Univ.-Prof. Dr. Siegfried Priglinger und Priv.-Doz. DDr. Nikolaus Luft führt er außerdem das Smile Eyes Augenlaser-Zentrum in Linz. Er absolvierte 2013 die europäische Facharztprüfung in Paris (FEBO) und habilitierte sich 2015 für Augenheilkunde und Optometrie an der MedUni Wien.

