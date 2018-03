Welche Diät passt zu mir?

Was nicht passt, wird passend gemacht! Die Rede ist von der Lieblingsjeans. Doch auf welche Weise funktioniert dies am ehesten? Welche Diät für ­Ihre Situation am besten passt und tatsächliche Ergebnisse bringt, kann nicht pauschal beantwortet werden. So verschieden wie wir selbst sind auch unsere Stoffwechsel und Tagesabläufe.

Die richtige Wahl

Die Suche nach der richtigen Diät kann sich als lange erweisen. Das Problem liegt oftmals bereits im Namen begründet: ­Diät wird mit Verzicht gleichgesetzt. Doch wir alle haben unterschiedliche Vorlieben und Gewohnheiten, wenn es um Essen geht, und Verzicht bedeutet nicht immer dasselbe. Auch Essenszeiten und vorhandene Zeitressourcen für die Vorbereitung von Mahlzeiten unterscheiden sich von Mensch zu Mensch. Während sich eine Ernährungsform womöglich nur schlecht mit Ihrem Alltag vereinbaren lässt, könnte eine andere sehr wohl gut umsetzbar sein. Passt die Diät nämlich nicht zu Ihnen, wird ihre Einhaltung mitunter extrem schwierig.

Status quo prüfen

Als erster Schritt in der Ausarbeitung ­Ihres Diätplans empfiehlt es sich, die Ist-­Situation zu evaluieren. Folgende Fragen können hilfreich dabei sein, festzulegen, welche Diät für Sie infrage kommt und welche die falsche Passung hat: Wie viel Zeit kann und möchte ich realistisch für Kochen und Vorbereitung meiner Mahlzeiten aufwenden? Wie viele Mahlzeiten esse ich zu Hause und wie viele unterwegs? Welche Nahrungsmittelgruppen tun mir gut und welche fühlen sich unvorteilhaft an (z. B. Fette, Kohlenhydrate, Eiweiß, Zucker)? Wann esse ich? Wie oft habe ich Heißhunger? Sind mir Snacks zwischen den Mahlzeiten wichtig oder könnte ich auf sie verzichten? Welche Lebensmittel möchte ich auf keinen Fall aufgeben? Zu welchen Tageszeiten komme ich gut ohne Mahlzeit aus und während welcher Tagesabschnitte kann ich nur an Essen denken? Muss ich andere Menschen in meinem Haushalt mit Mahlzeiten versorgen, die nicht in mein Ernährungskonzept passen? Oder koche ich hauptsächlich für mich alleine? Diese Fragen und mehr sollten Sie sich stellen, um Ihr Vorhaben auf seine Alltagstauglichkeit zu testen. Als Beispiel: Sie möchten sich strikt ketogen ernähren. Allerdings haben Sie auch Kohlenhydrate und Zucker liebende Kinder im Haushalt, für die Sie Essen vorbereiten, was Sie beim ­Lebensmitteleinkauf berücksichtigen müssen. Natürlich ist es auch in diesen Umständen möglich, mit Keto erfolgreich abzunehmen. Allerdings könnten die ­Lebensumstände die Einhaltung der Diät deutlich erschweren.

Klare Ziele setzen

Auch die Outcome-Überlegung kann bei der Suche nach der für Sie passenden Ernährungsweise wichtig sein. Welche Ziele möchte ich durch eine Ernährungsumstellung erreichen? Wie viel Gewicht möchte ich verlieren? Wie profitiert meine Gesundheit durch die Erreichung dieses Ziels? Welche Lang- und welche Kurzzeit-Verbesserungen möchte ich sehen?

Bye-bye, Jo-Jo

Die Kalorien-Rechnung gilt universell, für jede Diät: Wer ein kalorisches Defizit (liegt dann vor, wenn mehr Kalorien verbraucht als zugeführt werden) über einen längeren Zeitraum herbeiführt, wird zwangsläufig Gewicht verlieren. Auf diese simple Subtraktion ist unser Körper gepolt: Gib ihm weniger als er verbraucht, und er baut die Fettreserven ab. Die große Schwierigkeit ist die langfristige Gewichtsabnahme und das Halten des Gewichts. Nicht umsonst ist der „Jo-Jo-­Effekt“ in aller Munde. Es haben ihn nämlich beinahe alle Abnehmwilligen bereits erlebt. Wie US-amerikanische Studien kürzlich belegten, behalten nur etwa vier Prozent aller erfolgreichen „Abnehmer“ ihre Gewichtsverluste langfristig bei. Beim großen Rest landet zumindest ein Teil der bereits abgenommenen Kilos nach der Diät wieder an den Hüften. Das Ab und Auf der Kilos ist nicht nur sehr frustrierend und eine psychische Belastung, sondern bedeutet großen Stress für unseren Organismus. Stoffwechsel, Hormone, Organe und nicht zuletzt die Haut werden durch großen Gewichtsverlust strapaziert. Darum ist es von größter Bedeutung, sich so zu ernähren, dass nicht nur das Übergewicht schwindet, sondern auch in einem Tempo abgenommen wird, in dem sich der Körper stückchenweise an die Umstellung gewöhnen kann und auf eine Weise, die langfristig beibehalten werden kann. Dann hat auch der Jo-Jo-Effekt wenig Chancen.





Im Großen und Ganzen

Gesundes Essverhalten sollte immer als Teil eines ganzheitlichen Großen gesehen werden. Darum genießt die Bezeichnung „Diät“ unter Experten keinen allzu guten Ruf. Tatsächlich soll immer eine langfristige Verbesserung des Lebensstils und der Gesundheit im Vordergrund stehen. Denn was nützt eine halbe Kleidergröße weniger, wenn Sie sich nicht wohlfühlen? Doch natürlich ist nicht immer alles als schwarz oder weiß zu betrachten. Während der eine viel Gewicht zu verlieren hat und seine Gewohnheiten grundlegend ändern muss, sind es bei anderen nur ein paar wenige Kilos, die sich nicht von der Stelle bewegen möchten. Keine Sorge: Auch Letzteren sei mit unserem großen Diät-Check geholfen.