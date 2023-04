× Schönheit & Wohlbefinden durch die Vene

Strahlende Haut, viel Energie und ein starkes Immunsystem: Der IVme Youth Club macht es mit Infusionstherapien möglich. Wir verraten, warum es sich lohnt in die Behandlung zu investieren.

Schönheit kommt von innen – das weiß auch Marie Huter, Gründerin des IVme Youth Club, das neue Wiener Wellness Center für wertvolle Vitamin-Infusionen und Präventivmedizin. Während die klassische Medizin erst dann eingreift, wenn der Körper bereits Mangelerscheinungen aufweist, setzt IVme auf Vorsorge statt Nachsorge. Mit intravenösen Vitaminkuren sorgt der „Youth Club“ für ein gesundes und ausgeglichenes Leben. Und dabei geht es nicht nur um jugendlicheres Aussehen, sondern vor allem um die Zellerneuerung und ein ganzheitliches Gesundheitskonzept.

Der ultimative Boost für Gesundheit & Wohlbefinden

Marie Huter und ihr Team haben es sich zur Mission gemacht, die beste Version eines jeden Einzelnen hervorzubringen und setzen dabei auf individuelle Infusionen aus Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen. Ob ein Boost fürs Immunsystem, Glow für strahlende Haut, Energy zur Leistungssteigerung oder Detox zur Entgiftung - bei IVme ist für jeden Bedarf etwas dabei. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

© IVme Youth Club Das Team von IVme: Karin Herkner, Marie Huter, Dr. Christoph Skudnigg ×

Ist eine Vitamin-Infusion das richtige für mich?

Die Antwort auf die Frage lautet ganz klar „Ja!“. Denn durch die intravenöse Verabreichung von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen kann der Körper ganzheitlich profitieren. Während bei einer oralen Einnahme von Vitaminen nur ungefähr 30% aufgenommen werden können, garantieren Infusionen eine Aufnahme von 100%. Individuell abgestimmt sorgen die Vitamin-Kuren so für höhere Leistungsfähigkeit, ein gesteigertes Energielevel und allgemeine Verbesserung des Gesundheitsbildes. Durch hochdosierte Nährstoffe wird ein Entgegenwirken von Muskel- oder Kopfschmerzen, Leistungsschwäche oder auch Long-Covid-Symptomen und vieles mehr erreicht.

© IVme Youth Club ×

Welche Behandlungen werden angeboten?

Neben einer großen Auswahl an verschiedenen Vitamin-Infusionen bietet der IVme Youth Club in Österreich einzigartig NAD+ Infusionen an, die zu den effektivsten Infusionstherapien weltweit zählen. NAD+ ist ein wichtiges Molekül in unserem Körper, das sich in jeder einzelnen Zelle befindet. Es hilft bei der Umwandlung von Glukose in Energie und unterstützt bei der Reparatur der DNA und Verlängerung der Telomere, die Alterungsprozessen, Stress und Entzündungen entgegenwirken. Mit der Zeit bauen sich diese Moleküle immer mehr ab, weshalb NAD+ Infusionen beisteuern, das Gleichgewicht im Körper zu halten. Aufgefüllte NAD+-Speicher bedeuten mehr Energie, Vitalität, geistige Leistungsfähigkeit und körperliche Gesundheit.

© IVme Youth Club ×

Wie lange dauert eine Behandlung?

Die Dauer ist je nach Infusion abhängig. Eine Vitamin-Boost Behandlung dauert an die 20-30 Minuten. Die Infusionen eignen sich daher perfekt während einer Mittagspause oder als schnellen Energieschub inmitten eines stressigen Alltags. Eine NAD+ Behandlung ist wesentlich zeitintensiver und kann an die 3 Stunden andauern.

Das IVme Youth Club Team beschreibt die regelmäßige Infusionskur als einen Kurzurlaub. Schon nach der ersten Behandlung fühlt man sich gesünder, frischer und voller Energie. Der ultimative Boost, um fit in den Frühling zu starten!

www.ivmeplease.com